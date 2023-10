Inserita in Politica il 30/10/2023 da Patrizia Carcagno Forme agevolate di finanziamento per i giovani: attivo il progetto “Trapani Micro Hub” È ufficialmente attivo “Trapani Micro Hub”, il progetto che ha l´obiettivo di intervenire sulle politiche di welfare e di job creation nel trapanese, individuando i bisogni di giovani under 35, che abbiano un’idea di impresa e/o l’aspirazione di diventare imprenditori, attraverso azioni di educazione finanziaria e accompagnamento all’autoimprenditorialità, programmi di microcredito e iniziative di capacity building a favore degli operatori delle pubbliche amministrazioni locali, del privato sociale e del comparto economico e creditizio.



Il progetto prevede un percorso di accompagnamento e formazione per la creazione di impresa, con la possibilità di accedere a forme agevolate di finanziamento fino a 50 mila euro.



L´iniziativa, selezionata e finanziata dal “Fondo per l’innovazione sociale” è promossa dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è realizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con un partenariato composto da Ente Nazionale Microcredito, Consorzio Solidalia, Unione Assessorati, EasyGov Solutions e IMPAAT.







Per usufruire della formazione gratuita in modalità e-learning e avere maggiori informazioni sul finanziamento è possibile registrarsi gratuitamente sul sito www.trapanimicrohub.it.