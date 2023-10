Inserita in Cronaca il 27/10/2023 da Patrizia Carcagno MAZARA DEL VALLO: INTENSIFICATI I CONTROLLI. FIOCCANO LE DENUNCE I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, a conclusione di un servizio di controllo straordinario del territorio medianti posti di blocco alla circolazione stradale, hanno:

- denunciato:

• due tunisini, un marocchino ed un italiano, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico;

• un 82enne di Salemi per guida senza patente poiché già revocata in passato e con recidiva nel biennio;

- segnalato alla Prefettura un giovane di Salemi poiché trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti suddivise in dosi e la somma contante di 70 euro un banconote di piccolo taglio.