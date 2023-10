Inserita in Cronaca il 25/10/2023 da Patrizia Carcagno Favignana: oltre 150 ricci di mare in macchina. Denunciato Favignanese I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno denunciato un isolano di 54 anni per aver illegalmente raccolto dei ricci di mare.

Durante l’esecuzione di un posto di blocco i militari dell’Arma hanno intimato l’alt all’uomo e lo hanno sorpreso in possesso di oltre 150 Echinodermi (ricci di mare) all’interno di una grande busta di plastica appena pescati nello specchio acqueo della riserva dell’Area Marina Protetta di Favignana

Il 54enne è stato denunciato per aver violato le disposizioni dell’AMP mentre i ricci sono stati liberati e rimessi in mare.