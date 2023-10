Inserita in Politica il 20/10/2023 da Patrizia Carcagno Erice, prosegue il progetto Rest-Art. Da lunedì operativo sportello di ascolto itinerante Dopo la pausa estiva, riprendono le attività di Rest-Art, il progetto rivolto ai minori dagli 11 ai 17 anni a rischio devianza promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande in sinergia con il Comune di Erice e la collaborazione delle associazioni Prof. As.s e Azione X OdV, l’Ente di Istruzione e Formazione professionale “Futura” e la Coop. Soc. Global Services Mobility.



Oggi pomeriggio, dalle 17.00 alle 20.00, al via un nuovo appuntamento con il laboratorio genitori-figli tenuto dai professionisti di Azione X e della cooperativa Badia Grande. I laboratori si svolgeranno ogni martedì e venerdì, nella sede di Via Petrella 51, a Casa Santa Erice.



Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19:30 sarà, invece, operativo uno sportello di ascolto itinerante. La prima tappa è prevista lunedì 23 ottobre nel quartiere San Giuliano. Il camper sosterà nei pressi della Chiesa Cristo Re. Successivamente si sposterà nelle frazioni di Napola e Ballata. Lo sportello di ascolto itinerante è curato da G.S.M in collaborazione con Badia Grande.



Il progetto Rest-Art, finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, nell’ambito del PNRR (Azione per il contrasto della povertà educativa), è rivolto a 120 minori che vivono in aree svantaggiate del Comune di Erice o dove i nuclei familiari sono presi in carico dai Servizi Sociali, e ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, culturale e sociale attraverso specifiche azioni progettuali e metodologie innovativ