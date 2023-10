Inserita in Cronaca il 17/10/2023 da Patrizia Carcagno Bonagia (TP): entra in una villa in piena notte e ruba una bici. Arrestato I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato un 24enne del luogo per il reato di furto in abitazione.

I Carabinieri, chiamati ad intervenire nella frazione di Bonagia per un furto in abitazione di una bicicletta, hanno raccolto sul posto le prime informazioni in base alle quali un giovane aveva poco prima scavalcato il muro di cinta dell’abitazione fuggendo a bordo di una bici da donna.

In possesso di una dettagliata descrizione della bici e del fuggitivo i militari dell’Arma si sono messi alla ricerca rintracciando poco dopo il 25enne – gravato da pregiudizi di polizia - a bordo della bicicletta.

Fermato e sottoposto a perquisizione personale veniva altresì trovato in possesso di strumenti ed arnesi atti allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro.

Tratto in arresto, a seguito del giudizio direttissimo, veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Valderice con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.