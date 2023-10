Inserita in Cultura il 10/10/2023 da Patrizia Carcagno Festival Contaminazioni dal 12 al 15 ottobre a Castellammare del Golfo Il festival “Contaminazioni” compie dieci anni e «si guarda allo specchio per interrogarsi sul percorso svolto in tutto questo tempo- spiegano gli organizzatori- Abbiamo voluto sperimentare un periodo nuovo e un formato più locale per questo decennale del Festival. Confidiamo in una risposta positiva da parte di cittadini, studenti e associazioni per dare nuovo slancio alle attività di Contaminazioni e promuovere in modo condiviso la cultura del leggere nel nostro territorio».



IL PROGRAMMA



Il Festival comincerà Giovedì 12 ottobre, alle ore 17,30, con la presentazione della mostra fotografica “Dieci anni allo specchio” presso la sala del Cinquecentenario di corso Mattarella.

Sempre nella stessa giornata, al teatro Apollo-Guadagno, alle ore 18, la presentazione degli elaborati del laboratorio espressivo “Storie dimezzate” (a cura di Adriana La Porta e Rossella Barbara), con i ragazzi e le ragazze delle scuole medie di Castellammare del Golfo.

A seguire il reading “Mai zitta”, letture di e per Michela Murgia, a cura di Evelina Santangelo e del gruppo lettura Contaminazioni.



Venerdì 13 ottobre, alle ore 18, nell’aula consiliare, il forum “Letture e lettori in Sicilia”. Moderato da Maria Rita Navarra, il forum prevede la partecipazione di Daniele Di Gennaro, editore Minimum fax, Nicola Leo, editore de Il Palindromo, Filippo Triolo, direttore artistico Saliber Fest – Salemi, Barbara Lottero, direttrice della biblioteca sociale Otium – Marsala, Renato Alongi, responsabile rete bibliotecaria BiblioTP e Giovanni D’Aguanno, assessore alla Cultura del Comune di Castellammare del Golfo.



Nella stessa giornata di venerdì 13 ottobre, alle ore 21, al teatro Apollo -Guadagno, il romanzo "Mastro Geppetto”, di Fabio Stassi, prende forma scenica nella riduzione teatrale “Una storia da un soldo”, monologo in 5 atti a cura di Paolo Arena e dello stesso Fabio Stassi. Con la partecipazione di Alfonso Prota e le musiche di Giacco Pojero. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Sabato 14 ottobre, alle ore 18, al teatro Apollo - Guadagno, la presentazione del romanzo “Un morso all´improvviso” dell´autore toscano Michele Cecchini, poetica e amara rivisitazione del Pinocchio collodiano, a cura di Fabio Stassi e Mariangela Galante.



Domenica 15 ottobre, alle ore 18, sempre al teatro Apollo -Guadagno, il festival si concluderà con un ospite ormai fisso, il grande americanista Luca Briasco, che parlerà del suo ultimo lavoro, una biografia che si legge come un romanzo, “Il re di tutti”, dedicato al maestro dell’horror americano Stephen KIng.





IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA CULTURA.



«Il festival Contaminazioni è ormai un appuntamento culturale fisso e di spessore -per Castellammare del Golfo e l’intera provincia- che quest’anno ha visto anche due appuntamenti fuori festival a luglio, particolarmente interessanti ed apprezzati come le altre attività letterarie che -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno- l’amministrazione sostiene consapevole che il confronto culturale, che coinvolge anche gli studenti, sia un importante momento di crescita collettiva, leggendo e confrontandosi. Senza confini».





I DIECI ANNI DEL FESTIVAL CONTAMINAZIONI E IL PATTO PER LA LETTURA



In dieci anni di attività centinaia di libri presentati, decine di incontri, scambi, riflessioni, mescolando generi e forme espressive «sempre cercando di interagire con il territorio e mantenere i contatti con i giovani, le scuole. Come quest’anno è ancora più evidente dalla scelta di spostare il festival a ottobre, in un periodo fuori dalla stagione estiva in cui le attività sono pensate per essere fruite e condivise dalla cittadinanza, in particolare dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole».



Lo spiegano gli organizzatori che sottolineano: «Abbiamo voluto allargare la nostra riflessione sul tema dei lettori (sempre in diminuzione in Sicilia a dispetto del numero crescente dei festival) e delle biblioteche, spingendo l’amministrazione comunale a riprendere le fila di un discorso interrotto da qualche anno, con la firma di un “Patto per la Lettura”, tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati, uniti dall’obiettivo comune di promuovere lo sviluppo socio culturale del territorio attraverso la lettura.



L’idea è quella di far riacquistare a Castellammare la qualifica di “Città che legge” e rientrare nell’elenco di quelle città in cui la diffusione della lettura è “un valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”».