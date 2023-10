Inserita in Politica il 10/10/2023 da Patrizia Carcagno "Giornata delle Bambine e delle Ragazze", CIsl Pa Tp aderisce "tanto da fare per tutelare le bambine e le adolescenti" La Cisl Palermo Trapani aderisce alla Giornata internazionale delle bambine e delle~ragazze, indetta dall´Onu nel 2011, allo scopo di sensibilizzare l´opinione mondiale sulla situazione di grande svantaggio e discriminazione in cui bambine e ragazze si trovano a vivere in grandi parti del mondo. Nella sede del sindacato a Palermo in via Villa Heloise e a Trapani in piazza Ciaccio Montalto, verrà esposto uno striscione dal colore arancione, scelto come simbolo della Giornata. “Non c’è dubbio che c’è ancora una forte condizione di diseguaglianza di bambine e adolescenti purtroppo ampiamente diffusa in tante parti del mondo, con episodi di violenza, mutilazioni genitali, sfruttamento, matrimoni già in tenera età e non solo – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani - . Nel nostro Paese, non si è ancora affrontato seriamente il tema dei diritti dei minori, dell’accesso all´istruzione, all´assistenza medica e anche psicologica, del contrasto all’isolamento sociale vissuto in tanti quartieri delle nostre città. Spesso le nostre bambine e adolescenti finiscono con l’essere vittime di fenomeni di bullismo per non parlare poi dei casi più gravi come abusi e violenze, per contrastare tutto questo serve creare una vera sinergia fra tutte le realtà che incidono nella vita delle nostre figlie”. “Come recita la ‘La nuova Carta dei diritti della Bambina’ – commenta Federica Badami segretario Cisl Palermo Trapani con delega alle Politiche di genere - ogni bambina e adolescente deve poter contare sul sostegno della famiglia, della scuola, dei servizi socio-sanitari per affrontare anche i cambiamenti legati all’età, sia fisici sia emotivi. Purtroppo siamo consapevoli che nei nostri territori manca questa rete sociale che segua il loro percorso, le protegga e le tuteli, e su questo c’è ancora tanto da fare”.