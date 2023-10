Inserita in Cultura il 08/10/2023 da Lisa Di Giovanni Salvo La Monica, successi e traguardi del digital animator siciliano Dopo il traguardo di 1 Milione di iscritti al canale Youtube, ottenendo la targa d´oro “Award Golden Play Button”, Salvo La Monica raggiunge un altro traguardo. Il digital animator, idolo del web, conquista anche Tit Tok raggiungendo i 100.000 iscritti al suo canale. Con i suoi video incentrati sul mondo del game, tiene incollati allo schermo milioni di utenti.



Salvo La Monica, siciliano classe 1987, già da bambino si interessa al mondo artistico nel campo della recitazione, del cinema e della scenografia. Si laurea in Architettura e Arredamento presso l´Istituto Statale d´Arte A. Gagini di Siracusa, partecipando anche come "Attore" alle Spettacoli Teatrali del Liceo. Si innamora presto del mondo dei videoclip realizzando diversi "Shorts" e "Music Videos" (Videoplayback) e negli anni 2006-2009 i suoi video vengono trasmessi dalle reti televisive "ALL MUSIC" e "ITALIA 1 (talent 1 )". Nell´anno 2007-2008 con il Video Remake What I´ve Done-Linkin Park vince e conquista il 1° posto nella classifica "Videoplayback" su "All Music" nel programma "Community". Nel 2009 il suo Video Remake "Mud" è stato commentato da "Serena Dandini" e "Lorenzo Jovanotti Cherubini" nel programma "Parla con Me" in onda su "RAI 3" e nel 2010 Salvatore è stato concorrente del talent show "Italia´s Got Talent " in onda su "CANALE 5". Nel 2011 Salvatore prosegue gli studi diplomandosi in Discipline Arti Visive e dello Spettacolo “Scenografia” presso l´Accademia di Belle Arti di Siracusa. Continua a produrre videoclip e nel frattempo viene invitato come ospite nella web talent TV "Social King 2.0" in onda su "RAI 2". I "VIDEO REMAKE" di Salvatore vengono trasmessi nelle puntate televisive su "RAI 2" e "RAI GULP". Alcuni suoi videoclip vengono scelti per far parte dello spot ufficiale del programma Uzone in onda su Italia 2 (lo spot andrà in onda su tutte le reti Mediaset). Nel 2012 Salvatore invia un provino video al sito Rai "nuovi talenti" (nella categoria Filmmaker) e viene selezionato per far parte di Rai Lab (il primo laboratorio sperimentale per le risorse artistiche della Rai Radiotelevisione Italiana), per completare un percorso formativo mirato sull´esperienza dei grandi maestri della televisione. Tra i vari componenti della commissione esaminatrice ricordiamo: Pippo Baudo, Maurizio Costanzo. Nel 2013 Mediaset Italia2 (nel programma Uzone) e SKY (nel programma Live Man-ga Academy) trasmettono molti suoi video, tra cui: Oppa Goku Style e Goku Dance. Salvatore sarà il conduttore della puntata pomeridiana U Zone Lab nel programma U Zone in onda su Mediaset Italia 2. Nel 2016 vince la categoria rap del "Cantagiro" con il brano "Fantozzismo".



Nel 2014 ha pubblicato il suo primo singolo di successo "Kamehameha Dancing", ha pubblicato due album musicali: "La Via Di Mezzo" e "Kame Hame Ha". Nel 2018 il suo canale Youtube raggiunge i "100.000 iscritti" e nasce così "Salvo La Monica Production". Salvo realizza altri cortometraggi, video musicali e nell´anno 2020 supera il grande traguardo di 1 milione di iscritti! Grazie all’etichetta discografica The Web Engine verranno rilasciati su spotify i suoi album : la via di mezzo , Kamehameha 100% (di cui anche ne viene pubblicata l’edizione vinile e musicassetta in edizione limitata) , altri suoi singoli su spotify dedicato al gatto come : Simba come Gabry ponte , a part if ne is a part of you , el Gato simba es bonito y caliente , Simba the space cat . Nel 2022 realizza e pubblica il suo primo videogioco platform che si chiama “Simba The Cat” , gioco dedicato alla memoria del suo gatto , gioco realizzato con Unreal Engine , il gioco è uscito in vendita su Steam Salvo continua a studiare e si specializza di più nella realizzazione di video 3D e creazione di personaggi 3D e animazioni 3D , per questo anche il suo canale YouTube trova un nuovo nome che non è più solo “Salvo La Monica” ma “Salvo La Monica - Digital Animator” , nel canale vengono creati contenuti di intrattenimento e coinvolgenti.







Quando è nata la tua passione per il web e il mondo dei game?

Da piccolo, ho scoperto una propensione nel montaggio e nella realizzazione del video editing. Riguardo i videogiochi, la mia passione esiste fin da bambino quando giocavo a crash bandicoot alla playstation.



Com’è stato raggiungere la prestigiosa targa TikTok?

Emozionante e soddisfacente, non mi aspettavo un traguardo del genere. E´ il risultato di anni di lavoro, impegno, gavetta e passione.



Che rapporto hai con il pubblico che ti scrive sui social?

Cerco sempre di rispondere a tutti i messaggi che arrivano, soprattutto ai commenti su youtube, perchè i visitatori mi chiedono di realizzare specifici personaggi in 3D e video particolari con il personaggio a cui sono più affezzionati, oppure mi chiedono di creare episodi e di continuare serie web che avevo iniziato anni fa in cosplay.



Prossimi obiettivi e progetti?

Ho in programma moltissimi i video e nuovi progetti. Sono a lavoro per la realizzazione del video di Gatto Simba, Metal Gear, Crash bandicoot, Iron man, Super Man, Wonder Woman e tanti altri. C´è tanta carne al fuoco e voglia di fare.