Inserita in Cronaca il 02/10/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: 2 palermitani arrestati con 1 kg. di cocaina I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di 1 Kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I due, un uomo ed una donna palermitani, sono stati fermati ad un posto di blocco dei Carabinieri nella Frazione di Rilievo nel comune di Misiliscemi. Da subito il comportamento del 44enne e della donna di 27 anni ha destato sospetto per l’atteggiamento nervoso e guardingo. Nel corso delle attività di perquisizione personale e veicolare i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultati all’interno dell’abitacolo, un involucro di sostanza stupefacente tipo cocaina.

Entrambi sono stati arrestati e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposti rispettivamente alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari.