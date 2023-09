Inserita in Sport il 25/09/2023 da Patrizia Carcagno Trionfo Trapani Shark in Supercoppa, le congratulazioni dell´Amministrazione Comunale Ieri la Trapani Shark si è imposta con la vittoria nella Supercoppa di Serie A2 Pallacanestro. Mai una società trapanese aveva vinto questo trofeo. La gara è stata vinta contro Treviglio per 83 a 67. Si tratta di una soddisfazione importante per tutto l’ambiente sportivo e non solo, così come tengono a specificare il primo cittadino Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Emanuele Barbara.

“Non possiamo che esprimere il nostro plauso e i nostri complimenti per lo splendido traguardo raggiunto dalla Trapani Shark - affermano Tranchida e Barbara -. La vittoria della Supercoppa rappresenta un lustro per lo sport trapanese, nonché per tutto il nostro territorio capace di esprimere eccellenze nel basket, così come in altri campi. I ragazzi del presidente Valerio Antonini e di coach Daniele Parente hanno fatto propria la sfida contro Treviglio, superando le inside di Verona e Trieste e conquistando per la prima volta la Supercoppa. Auspichiamo che questa vittoria possa inaugurare una rifioritura delle attività sportive in città, che offrono spazi e momenti di socializzazione e di sano allenamento psicofisico, da cui giovani e grandi non possono prescindere. Che sia la prima di una lunga serie di successi”.