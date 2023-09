Inserita in Tempo libero il 22/09/2023 da Patrizia Carcagno Il 2 ottobre prenderà il via il settimo "Festival Scontrino" a Trapani - Due settimane di concerti, masterclass e seminari Prenderà il via lunedì 2 ottobre la settima edizione del Festival Scontrino, con il concerto d’apertura, al Teatro Pardo di Trapani, “La musica da camera di A. Scontrino” e un omaggio al compositore e pianista russo Rachmaninov nel 150° anniversario della sua nascita.



Il Festival Scontrino 2023, sotto la direzione artistica del maestro Elisa Cordova e il coordinamento del docente Eugenio Catone, è organizzato dal Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani - in coproduzione con il Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio del Comune di Trapani e della Diocesi di Trapani - offrirà alla città due settimane ricche di concerti, seminari e masterclass che si terranno quotidianamente al Teatro Pardo, nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì e alla cattedrale di San Lorenzo.



Studenti e docenti del Conservatorio si esibiranno in varie formazioni con l’obiettivo di raggiungere un pubblico quanto più ampio e variegato.



L’ingresso ai concerti è gratuito. Per seguire il programma degli eventi è possibile collegarsi al sito web https://www.festival-scontrino.it/.