A San Vito Lo Capo "LIVE BEER" dal 28 settembre all´1 ottobre Un lungo weekend alla ricerca delle bionde, delle rosse e delle scure più belle. Tra birre, birrifici ed esperti birrai. Un gioco di parole necessario per riassumere in poche parole la seconda edizione di "Live beer – Live music & Craft beer", dal 28 settembre al primo di ottobre lungo la spiaggia di San Vito Lo Capo.

Un lunghissimo weekend, da giovedì a domenica, dove chi pasteggia al sapore di luppolo potrà approfittare di numerose occasioni e darsi al proprio “vizio al malto d’orzo”. Saranno disponibili oltre 30 birre etichette artigianali di birre. Tra queste: Weiss, Pils Al fior di sale, Belgian ale, Saison, Ipa, Belgian amber, Blonde strong ale, Salty ale, Juicy ipa, Honey ale, Italian Grape ale. Obiettivo della manifestazione è la promozione e la valorizzazione dei birrifici artigianali italiani e le loro produzioni di eccellenza.

Si comincia così il 28 settembre alle 18,30, con l’apertura degli stand alla presenza del sindaco Francesco La Sala, dell’assessore allo sport Leonardo Sieli e dell’assessore agli eventi Angelo Burgarello. Contemporaneamente sarà presentata al pubblico la squadra di calcio della Asd San Vito Lo Capo. Alle 20 c’è “Cigar, beer and Tune”, ovvero abbinamenti tra sigari e birre. Alle 21 musica da ballare in spiaggia e lungo le strade con dj Angemix.

Il 29 settembre apertura degli stand della birra alle 18. Alle 19 c’è “Me gusta la busiata”, degustazione di pasta a scelta tra: pesto trapanese, al sugo di maiale, con macco e finocchietti, al pesto e gamberetti, con pescespada, melanzane e mandorle. Alle 21 musica pop-rock con i City of light.

Il 30 settembre apertura degli stand a mezzogiorno. Alle 18,30 appuntamento con le “ricette regionali”. Si potrà così mangiare, tra una birra e l’altra: fagioli alla veneta, porchetta romana, trenette al pesto alla genovese, e amatriciana. Alle 20 musica con dj Angemix, che alle 22 sarà raggiunto dalla “professoressa” del mixer dj Claudia Giannettino.

Ultimo appuntamento domenica primo ottobre alle 12 con “I love San Vito Lo Capo”, con cooking show degli chef sanvitesi. Alle 17 apertura degli stand enogastronomici. Alle 18,30 c’è l’appuntamento “Ricotta e siero”, con degustazioni del formaggio. Si conclude alle 19 con la musica live dei Cantunera.



L’appuntamento è organizzato da Kubo Limited srl con il Comune di San Vito Lo Capo.