Inserita in Cronaca il 13/09/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: il Tenente Colonnello Vigliotta assume il comando del reparto operativo Il Comando del Reparto Operativo di Trapani passa al Tenente Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, casertano classe 1980. Frequenta la Scuola Militare Nunziatella dal ’96 al ’99 per poi approdare all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma fino al 2004.

Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, in Scienze della Sicurezza e Sicurezza Interna ed esterna e in Scienze Manageriali a Pescara, con un master di II livello in Diritto Ambientale alla Sapienza viene destinato, come primo incarico quale Comandante di plotone alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso per due anni. Nel biennio 2006/2007 comanda il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina per poi passare al comando della Compagnia di Casarano (LE) per i successivi quattro anni. Dal 2011 al 2015 è comandante di Compagnia e istruttore degli Allievi Ufficiali dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena e, dal 2015 al 2019, passa al comando della Compagnia Carabinieri di Modena. Nel 2019 arriva il trasferimento al Comando Generale dell’Arma come Capo Sezione prima dell’Ufficio Logistico e in seguito del neo costituito Ufficio Antinfortunistica e Ambiente. È sposato con due figli.