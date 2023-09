Inserita in Cultura il 12/09/2023 da Patrizia Carcagno Trapani Liberty, il nuovo volume di Edizioni Kalós In libreria e negli store online Trapani Liberty. Architetture e protagonisti della modernità, il nuovo volume edito da Kalós di Lina Maria Novara e Maria Antonietta Spadaro.



Trapani liberty va ad arricchire il mosaico che, tessera dopo tessera, racconta la Sicilia e le sue mille identità. Queste pagine, aggiornate agli ultimi studi e ai più recenti restauri, restituiscono le tracce e le testimonianze di un gusto e di un’epoca cercando di metterne in risalto i protagonisti – tra i più noti i progettisti Francesco La Grassa e Giuseppe Manzo, eredi del lessico e dei modi portati avanti da Ernesto Basile e dalla sua Scuola – e di evidenziare aspetti poco conosciuti o ancora inediti della parentesi floreale a Trapani.

Muovendo da ricerche che durano da più di trent’anni, le autrici del volume ripercorrono le vicende, le tappe e i capolavori che caratterizzano questa florida stagione riaccendendo così i riflettori sul Liberty e su una delle città più suggestive e ricche di storia della Sicilia.



Lina Novara, storica dell’arte, ha affiancato all’insegnamento l’attività di studio e di ricerca sul patrimonio storico-artistico e culturale siciliano, impegnandosi nell’opera di divulgazione, promozione e salvaguardia. È autrice di volumi, saggi e articoli riguardanti la storia dell’arte, l’argenteria e il collezionismo in Sicilia;



ha curato il coordinamento scientifico di pubblicazioni e mostre ed è intervenuta con relazioni e comunicazioni in numerosi seminari e convegni. È presidente e socio fondatore dell’Associazione Amici del Museo Pepoli di Trapani.



Maria Antonietta Spadaro, storica dell’arte, è nel direttivo nazionale dell’ANISA. Ha curato varie mostre: Novecento Siciliano, Giovanni Lentini, Michele Catti, O’Tama e Vincenzo Ragusa. Un ponte tra Tokyo e Palermo, O’Tama. Migrazione di stili, Angela Daneu Lattanzi, con altri. Tra le sue pubblicazioni: Raffaello e lo Spasimo di Sicilia, il Dizionario degli artisti siciliani. Pittura, Renato Guttuso, Palazzo delle Aquile, Alessandro Manzo, L’Utopia del Giappone in Occidente, con C. Bajamonte; e, per questa casa editrice, O’Tama e Vincenzo Ragusa. Echi di Giappone in Italia, Archeologia industriale. Palermo, con D. Pirrone, Palermo, l’arte e la storia, con altri, e Itinerario arabo-normanno, con S. Troisi.