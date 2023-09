Inserita in Economia il 11/09/2023 da Patrizia Carcagno Trasporto extraurbano gratuito per tutti gli studenti egadini, la Giunta municipale stanzia 85 mila euro. Forgione: “Il diritto allo studio va garantito a tutti” Il Comune di Favignana si farà carico anche quest’anno delle spese di trasporto extraurbano degli studenti delle isole Egadi che non rientrano nella fascia di reddito prevista dalla Regione Siciliana. La Giunta municipale ha approvato lo stanziamento di una somma di 85 mila euro a integrazione delle risorse regionali.

La legge regionale prevede la gratuità dei costi solo per le famiglie in condizioni di disagio socio-economico con un reddito ISEE non superiore a euro 10.632,94. Una linea non ritenuta adeguata dall’Amministrazione comunale che sin dal momento dell’approvazione ha preso posizione chiedendone la revisione.

“Riteniamo che sia doveroso garantire il trasporto gratuito a tutti i nostri ragazzi e ragazze che per motivi di studio devono recarsi a Trapani”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Il diritto allo studio va garantito a prescindere, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali perché è un diritto previsto dalla Costituzione della Repubblica. Per queste ragioni abbiamo deciso, anche quest’anno, di approvare la gratuità dei trasporti per tutti i nostri studenti. Lo faremo con risorse del Comune nella convinzione che sia un provvedimento necessario e giusto”.