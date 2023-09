Inserita in Tempo libero il 08/09/2023 da Patrizia Carcagno Al via la seconda parte della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia L. Van Beethoven al teatro E. Sollima di Marsala Riapre il sipario del teatro Eliodoro Sollima per la seconda parte della XXIII Stagione Concertistica promossa dall’Associazione L. Van Beethoven diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e del Comune di Marsala.



Dopo il grande successo riportato nella prima parte della stagione, che spesso ha registrato il sold out, altrettanto intrigante si presenta il cartellone della Seconda parte che inizierà l’8 ottobre con un formidabile pianista spagnolo, vincitore di 12 primi premi internazionali. Seguirà il trio musica vagabonda, con un programma dedicato al meglio delle canzoni internazionali; i pianisti Sara Cianciullo, Vicenzo Pavone e la diciannovenne Carmen Sottile proporranno dei programmi su Beethoven, Schopin e Liszt. Il rinomato duo Provenzani-Barbini eseguirà un programma che mette in risalto le proprietà timbriche del violoncello; il trio Minardi si esibirà con un particolare programma dal titolo Dall’Alba al Tramonto, dove la voce recitante farà da guida ai brani musicali. Concluderà la Stagione Martina Cascio, rinomato talento marsalese con un programma di canzoni senza tempo.



Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria);



Abbonamenti 2^ Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.



Date concerti (i concerti si svolgeranno di domenica alle ore 18 nei giorni):



08 ottobre – Pedro Casals (pianista)



15 ottobre – Trio (musica vagabonda)



19 ottobre – Sara Cianciullo (pianista)



12 novembre – Duo Provenzani-Barbini (violoncello e pianoforte)



19 novembre – Vincenzo Pavone (pianista)



26 novembre – Trio Minardi-Zincone (flauto-pianoforte-voce recitante)



03 dicembre – Carmen Sottile (pianista)



17 dicembre – Martina Cascio (voce e la sua band)