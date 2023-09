Inserita in Cronaca il 07/09/2023 da Patrizia Carcagno Erice: sanzionati parcheggiatori abusivi in azione per la festa della santa Patrona I Carabinieri di Erice, durante i festeggiamenti della Santa Patrona avvenuti pochi giorni fa, hanno sanzionato due trapanesi che avrebbero intrapreso attività di parcheggiatore abusivo.

I militari dell’Arma, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona Maria Santissima di Custonaci, giornata che ogni anno vede un grande afflusso di fedeli giungere in auto dalla provincia trapanese, hanno notato i due forestieri intenti presumibilmente a far parcheggiare le auto, in uno slargo in zona ex hotel Ermione, in cambio della corresponsione di somme di denaro, senza alcuna autorizzazione.

Per i due trapanesi è scattata una sanzione di 769 euro e il sequestro del presunto ricavato in loro possesso.