Inserita in Tempo libero il 05/09/2023 da Patrizia Carcagno “Ciavuri e Sapuri Fest" a Mondello dal 6 al 10 settembre Si inaugura domani mercoledì 6 settembre a Mondello la manifestazione di CNA "Ciavuri e Sapuri Fest", cinque giorni dedicati alla scoperta delle eccellenze siciliane con tanto intrattenimento di qualità con concerti dal vivo e music set, ma anche talk tematici sull´attualità con giornalisti, politici e uomini e donne delle istituzioni, tanto sport e grande attenzione alla sostenibilità.



Sul lungomare di Mondello fino al Charleston, saranno dislocate numerose aree espositive che creeranno un vero e proprio villaggio - aperto dal 6 al 10 settembre, dalle 18 all´una di notte - per scoprire più di cinquanta attività produttive artigiane che arricchiscono la nostra terra, un grande palco dove si esibiranno orchestre ma anche band e cantanti, e un´area interamente dedicata ai talk tematici, che partiranno da giovedì 7. Sarà allestito un grande campo da basket e da pallavolo dove si alterneranno diversi tornei.



Il taglio del nastro, l´inaugurazione del villaggio espositivo e l´avvio della manifestazione è in programma per domani alle ore 18.30 alla presenza di Don Sergio Ciresi vicedirettore della Caritas diocesana di Palermo, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, di Edy Tamajo assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, di Pippo Glorioso segretario di CNA Palermo, di Giuseppe La Vecchia presidente di CNA Palermo, Piero Giglione segretario CNA Sicilia, Mauro Crimi responsabile CNA nazionale per il Mezzogiorno, e altri rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali. Sempre domani dalle 21 in poi grande momento musicale con il concerto dei "Fonia all the music band", "Valentina Migliore Trio", "Sicily Pop Orchestra" con special guest Giuseppe Milici.



La manifestazione si protrarrà fino a domenica 10 settembre ed è promossa e organizzata da CNA Palermo in collaborazione con CNA Sicilia, Plenitude, HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Mam (macchine agricole), Opera Costruzioni e LCR (Piattaforma di Stoccaggio Rifiuti) e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità. Il Festival ha il patrocinio dell´Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento Pesca della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.