Inserita in Cultura il 05/09/2023 da Patrizia Carcagno Parte da Napoli la Nave dei libri per Palermo (7-10 ottobre 2023) Dopo il successo di “Una nave di libri per Barcellona” (che tornerà ad aprile del 2024), dal 7 al 10 ottobre parte un nuovo viaggio letterario sulla rotta Napoli-Palermo organizzato da Agra Editrice in collaborazione con "Leggere: tutti".



Appena imbarcati a Napoli, nelle sale della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines saranno in programma, sia all’andata sia al ritorno, incontri con scrittori, spettacoli musicali e animazioni. Hanno già confermato la loro partecipazione gli scrittori Diego De Silva, con il romanzo "Sono felice, dove ho sbagliato?" che racconta le vicissitudini dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato dall’attore Massimiliano Gallo nella fortunata fiction televisiva della Rai; Emilia Costantini, critico teatrale e giornalista di cultura e spettacolo del "Corriere della Sera", con il libro "Tu dentro di me"; Valeria Gargiullo, esordiente con Salani con il libro "Mai stati innocenti" con cui ha vinto il Premio John Fante Opera Prima 2022; la psicologa Francesca Picozzi, che conta centinaia di migliaia di follower, con il libro "Parlarne aiuta"; Luca Giachi con il suo terzo libro "Senza disturbare nessuno"; Luisa Sodano, curatrice del libro "Emozioni virali".



Si parlerà anche di vino, in particolare di vini rosati, con Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2 ideatore e conduttore della rubrica enogastronomica "Eat Parade", e Dario Stefàno, protagonista della rinascita del vino pugliese e coautore del libro Viaggio nell’Italia del vino. Per la gioia dei partecipanti, il vino sarà presente sulla Nave non solo con le parole, ma anche con una degustazione.



Spazio anche alla musica con la cantautrice Patrizia Cirulli che presenterà un repertorio di canzoni tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e di altri grandi poeti.



Dopo una notte in cabina “cullati dalle onde”, si sbarcherà a Palermo e si inizierà una visita guidata in pullman gran turismo; si visiteranno la Cappella Palatina, il Palazzo dei Normanni e la Cattedrale; si proseguirà poi per Monreale, nota per l’imponente Cattedrale e il Duomo; in serata trasferimento in Hotel 4 stelle a Palermo. Lunedì 9 ottobre visita guidata a Cefalù e nel pomeriggio trasferimento a Palermo per l’imbarco sulla Cruise Ausonia per far ritorno a Napoli nella prima mattina del 10 ottobre, con la possibilità, per chi vorrà, di una visita individuale alla città prima di far ritorno a casa.



I libri degli scrittori partecipanti saranno presenti sulla Nave grazie alla libreria Culture Club Cafè di Mola di Bari di Domenico Sparno.



Prezzi a partire da 339 euro a persona in cabina doppia e camera doppia in hotel.



L’iniziativa è riservata agli abbonati alla rivista "Leggere: tutti". Chi non lo fosse può effettuare l’abbonamento annuale con soli 30 euro al seguente link:



https://leggeretutti.eu/abbonamenti/





Informazioni dettagliate e programma di viaggio al link



https://leggeretutti.eu/viaggio-letterario-da-napoli-a-palermo-con-la-nave-dei-libri-7-10-ottobre/



Per informazioni: e-mail info@leggeretutti.it o telefono +39 06 44254205.



Modalità di prenotazione: indicare alla mail info@leggeretutti.it il numero dei partecipanti e la sistemazione in cabina (interna, esterna); si riceverà un preventivo personalizzato che sarà possibile perfezionare con il tour operator Cape Land.