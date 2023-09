Inserita in Cultura il 31/08/2023 da Patrizia Carcagno Dal 05 al 09 settembre a Muravera si terrà "l´InVaso Festival", una manifestazione organizzata dalla FITA grazie anche al patrocinio di ANAS Dal 05 al 09 di settembre la Fita è lieta di presentare l´InVaso Festival, manifestazione che nasce anche con il patrocinio di A.N.A.S.



Durante l´evento si avrà la fortuna di ospitare un workshop al giorno, dal 6 al 9 settembre, condotto dalle compagnie che saranno presenti. Negli spazi offerti dalla Fondazione Feraxi al Museo MIF di Muravera, le compagnie Ajidanha dal Portogallo, Comèdrama dal Marocco, Melpomène e Teatro en Costrucciòn dalla Spagna, condivideranno loro metodo e la loro esperienza.



Una settimana di pacifica invasione in cui, come un antico vaso, la Sardegna accoglie e contiene arte e cultura popolare dal Mediterraneo.



Cinque giorni di musica e teatro da Spagna, Marocco, Portogallo e Italia animeranno la città di Muravera al centro del Sarrabus, nel sud-est sardo, tra paesaggi incredibili, tradizioni e prodotti d’eccellenza.



Per tutte le informazioni su concerti e spettacoli

https://www.invasofestival.com/