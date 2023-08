Inserita in Tempo libero il 11/08/2023 da Patrizia Carcagno Alle Egadi un ricco programma di eventi per festeggiare insieme il Ferragosto. Forgione: “Le nostre piazze diventeranno delle discoteche all’aperto” Il Ferragosto alle Egadi è nelle piazze. Il 14 e 15 agosto sono in programma nelle tre isole dell´arcipelago tanti eventi per festeggiare insieme. “Sarà un Ferragosto all’insegna della musica e dell’allegria”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Le nostre piazze si trasformeranno in discoteche all’aperto per consentire a tutti di divertirsi e festeggiare. Si ascolterà musica e si ballerà fino a tarda notte”.

A Favignana lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 22.30, appuntamento in Piazza Matrice con la Isaband, Salvo Saltimbal e, a seguire, il Dj set di RMC 101 con Dj Marietto, Maurizio Campo, Cristian Dell’Edera e Vittoria Abbenante. Martedì 15 agosto, alle 22.00, Rubina in concerto e a seguire Dj Set.

A Marettimo sabato 12 agosto alle 22.00, nell’area dello Scalo Nuovo, Concerto Tributo Laura Pausini con i “The Box 19”. Domenica 13 agosto, alla stessa ora, appuntamento con la “Cover band Power Flower”. Lunedì 14, a partire dalle ore 22.30, si attenderà il Ferragosto insieme con i dj di Radio 102, Alfredo Li Voti, Vincenzo Mazzara e Valerio Vox (vocalist). Martedì 15 agosto, a partire dalle ore 17.00, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Trapani con la processione e la celebrazione della Santa messa all’aperto. Alle 22.30, nell’area dello Scalo Nuovo, spettacolo di cabaret con Antonio Pandolfo.

A Levanzo il 14 agosto alle ore 22.00, nell’area di Cala Dogana, il concerto dell’”Acustic in Quartet”.

Tanti appuntamenti per tutti e con tutti per una festa inclusiva all’insegna del divertimento e della spensieratezza.