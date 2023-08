Inserita in Cultura il 08/08/2023 da Lisa Di Giovanni Luisa Lalita Guarino, presenta il libro “Yoga ed emicrania, guarire si può”

“Vivevo nell’oscurità, ma credevo fosse luce. Non ero consapevole nemmeno di questo silenzio che mi avvolgeva, che mi impediva di ascoltare il mondo. Ero convinta di sentire voci e rumori, credendo che tutto fosse normale. Certo, sapevo che un problema c’era: il dolore alla testa era acuto e penetrante. Quello che non capivo era che il problema era molto più profondo, che coinvolgeva ogni fibra di me e non soltanto il cranio. Mi credevo felice, eppure ero ammalata”.





Ecco “Yoga ed emicrania, guarire si può” il libro guida di Luisa Lalita Guarino in distribuzione da Luglio 2023.

Perché ci ammaliamo? Questa la domanda che in molti dovrebbero porsi, ma che finisce per essere il secondo piano di una realtà dove è essenziale interrompere il sintomo e star bene velocemente. Il testo di Lalita, corre ai ripari, presentandosi ai suoi lettori come una guida essenziale non solo per comprendere l’origine della malattia, ma anche studiarne le motivazioni, e soprattutto capire la soluzione necessaria al sintomo. Esso presenta una realtà alternativa, talvolta trascurata medicina tradizionale. Se in quest’ultimo caso è necessaria la velocità e la prontezza d’animo, per ciò che concerne lo yoga e la naturopatia, è essenziale lo studio di se stessi, attraverso un processo di guarigione lento ma al tempo stesso duraturo. Ciò che regala Lalita, è quindi un testo ricco di spunti di riflessione e atti pratici volti al raggiungimento di un benessere psico fisico. I benefici dello Yoga sono raccontati in maniera entusiasmante, da un’autrice che parla per esperienza diretta, e in un libro dove è essenziale abbandonarsi alla scoperta di se stessi, in un mondo dove sono cinque i segreti per guarire e lasciarsi indietro ogni malattia.

In una società in cui ammalarsi è sinonimo di debolezza e a farla da padrone quasi sempre sono i farmaci, indagare i sintomi per arrivare al cuore del problema, cioè l’emozione che sta alla radice di malattie come l’emicrania, è l’unica via per eradicare il dolore, liberarsi dalla schiavitù dei farmaci e soprattutto comprendere qual è la verità che dobbiamo affrontare per non ammalarci più.

L’emicrania è un problema serio, che può inficiare in modo preoccupante l’esistenza delle persone fino al punto da comprometterne la vita lavorativa, famigliare e affettiva. Si tratta di un problema a cui la stessa medicina ancora non è stata in grado di fornire risposte concrete circa la sua origine, che il più delle volte non è di tipo fisiologico bensì psicosomatico.

"Yoga ed emicrania, guarire si può" è una guida completa per coloro che soffrono di emicrania e cercano un modo naturale per alleviare i sintomi, prevenire le crisi e curarsi seriamente per non ricadere. Basato sull´esperienza personale e sulla conoscenza approfondita del sistema nervoso, l´autrice presenta un metodo basato sull’unione sapiente della naturopatia, della psicosomatica e l’hatha yoga.

Corroborato da numerosi casi studio di cui l’autrice si è occupata negli oltre quindici anni di professionismo nel settore dello yoga, della psicosomatica, dell’Ayurveda e della naturopatia, questo libro si pone come obiettivo quello di fornire al lettore una chiave di lettura nuova e consapevole circa l’origine della malattia e il metodo per curarla, perché guarire dell’emicrania si può e si deve.



Info biografiche:

Luisa Guarino, conosciuta anche come Luisa Lalita Guarino prende il nome spirituale assegnatole dal Maestro Sri Srimad Bhaktivedanta Thirta Maharaja. I suoi studi principali si concentrano sul mondo della naturopatia, sposando una visione essenzialmente olistica dell’essere umano. Successivamente seguono gli studi in fisiognomica, medicina tradizionale cinese e medicina ayurvedica, guidando i suoi pazienti verso un sistema di autoguarigione. Per ultimo, si dedica allo yoga, disciplina che ha completato la sua formazione. Insegnante di Hatha Yoga, da anni pratica tale disciplina come stile di vita. Ad oggi educa e accompagna chiunque abbia intenzione di trovare il proprio equilibrio gestendo sintomi e scoprendo le cause, applicando le antiche discipline della Naturopatia, Psicosomatica e Hatha Yoga.



Link di vendita online:

https://www.amazon.it/Yoga-emicrania-guarire-pu%C3%B2-guarigione-ebook/dp/B0CC3MKY5S

www.lalitayogainforma.com

https://www.instagram.com/lalitayogainforma/

https://www.facebook.com/lalitayogainforma

Dettagli prodotto:



Collana: Guida (Salute e benessere)

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: 128 pagine



P.R. & Editoria

Ufficio stampa di Lisa Di Giovanni

lisadg1975@libero.it

rec.3497565981