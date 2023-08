Inserita in Cultura il 08/08/2023 da Lisa Di Giovanni ‘Tutto il mio infinito amore’, l’opera prima autobiografica di Maria Bellini edita da Phasar Edizioni

Manca poco al casello d’uscita dell’autostrada, gli accarezzo il viso per cercare di rassicurarlo, vorrei dirgli: «Tranquillo, Jack è Jack, noi siamo noi, tu non c’entri nulla con lui, non preoccuparti», ma preferisco il silenzio, un silenzio che viene interrotto dalle indicazioni stradali che do a Paolo per raggiungere casa mia.



Ecco il romanzo autobiografico “Tutto il mio infinito amore”, opera prima di Maria Bellini, edito da Phasar Edizioni, in distribuzione da Aprile 2023.

Mary è la madre di Jack, bambino affetto da tetraparesi e da gravi problemi respiratori. La sua vita è dedicata principalmente alle cure del suo bambino. Essa è una donna forte, capace di affrontare le avversità della vita tutta da sola. In suo soccorso accorrerà una preziosa figura, Giusy, collaboratrice chiamata per le cure di Jack, e successivamente amica fidata. La sua vita si svolge tra un lavoro part time e i viaggi presso il centro piccoli campioni a Lonato del Garda, per le cure riabilitative del piccolo Jack. Da qui una serie di eventi porteranno una ventata di aria fresca nella vita della giovane donna. L’incontro con Paolo, la nascita di una nuova creatura, e il trasferimento in un posto felice. Tutto ciò, descritto in maniera vera ed emozionante, come solo un’autobiografia riesce a fare. È una storia di sofferenza, ma anche una di gioia, dove attraverso l’amore infinito, da cui riprende il titolo, una madre, circondata da quelli che lei definisce angeli, riesce a portare avanti non solo la vita di Jack, ma anche la propria, costellata da attimi di felicità infinita.

"Tutto il mio infinito amore" è un’autobiografia. In queste pagine, dunque, non c’è spazio per la fantasia. La protagonista e autrice è la mamma di Jack, un bambino disabile con grave tetraparesi e problemi respiratori permanenti, e anziché mendicare aiuti allo Stato, che in ogni caso non sarebbero sufficienti, o piangersi addosso, si è sempre rimboccata le maniche per far esplorare il mondo al suo Jack, fino a dove le è possibile e oltre. Attraverso la sua capacità di amare così avvolgente, così colmante, Mary si spoglia della riservatezza e condivide il suo viaggio, emotivo e anche fisico, lasciandosi guidare all’amore che l’ha portata a trasferirsi, a vivere lontana dalle convenzioni, dai dogmi, finalmente libera. Libera di educare, crescere e stare coi suoi figli, sulle rive del Lago di Garda.



Info biografiche:

Maria Bellini è nata Cernusco sul Naviglio nel 1982. Diplomata in Lingue, ha viaggiato il mondo fino all’arrivo di Jack poi non ha mai smesso di viaggiare dentro e attorno all’amore che li lega. Nel 2013, assieme alla sua famiglia d’origine ha costituito l’Associazione “Jackgliocchidellasperanza”, con la quale raccoglie fondi per poter continuare le terapie di Jack e per portare nel mondo la loro esperienza di vita. I proventi di questo libro saranno devoluti all’Associazione.



Link di vendita online:

https://www.amazon.it/Tutto-infinito-amore-Maria-Bellini/dp/8863587817

https://www.phasar.net/catalogo/libro/tutto-il-mio-infinito-amore

https://www.ibs.it/tutto-mio-infinito-amore-libro-maria-bellini/e/9788863587814



Dettagli prodotto:



Editore: Phasar Edizioni, Aprile 2023

Collana: Autobiografia

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: 238 pagine







