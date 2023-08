Inserita in Cronaca il 08/08/2023 da Patrizia Carcagno Droga in auto: donna arrestata dai carabinieri I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una donna marsalese classe 1979.



Durante un posto di controllo, i Carabinieri hanno intimato l’ALT alla vettura dove viaggiava la 44enne, che è apparsa nervosa dal controllo dei militari.



I Carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo e la stessa, vistosi scoperta, ha consegnato spontaneamente un involucro di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di oltre 50 grammi.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno pertanto deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della donna, ove è stata rinvenuta una cartuccia da sparo “300 Magnum Winchester”, detenuta illegalmente.



La donna è stata arrestata e, a seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sottoposizione della stessa all’obbligo di presentazione alla P.G. nonché di permanere presso la propria abitazione nell’arco delle ore notturne.