Inserita in Cultura il 04/08/2023 da Patrizia Carcagno Nasce “La via dei Florio”, un percorso per conoscere e apprezzare i luoghi simbolo della famiglia che ha fatto la storia delle Egadi Si chiama “La via dei Florio” e mira a fare conoscere i luoghi simbolo della famiglia di imprenditori che ha fatto la storia delle Egadi. Tutti i siti di Favignana legati ai Florio sono stati inseriti in un unico percorso e dotati di apposita cartellonistica monumentale con informazioni dettagliate sulla famiglia e il legame con il territorio. Il progetto è stato realizzato dal Comune in collaborazione con l’Area Marina Protetta.

“Questo progetto rientra nell’ambito di un più ampio programma finalizzato a promuovere e valorizzare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e storiche che contraddistinguono il territorio egadino”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Tutti gli edifici e i luoghi legati ai Florio ma anche gli altri siti di interesse storico e valore culturale e quelli naturalistici, ambientali e marini di Favignana saranno dotati di apposita cartellonistica. Successivamente procederemo con l’installazione della segnaletica turistico culturale e ambientale anche a Marettimo Levanzo. È una diversa qualità dell’offerta turistico ambientale – prosegue il sindaco – che abbiamo deciso di portare avanti non solo per valorizzare il nostro patrimonio, il nostro territorio, le ricchezze storico, culturali e architettoniche delle Egadi ma anche per offrire ai turisti indicazioni, segnalazioni e percorsi alternativi alla straordinaria offerta di sole e di mare che il nostro arcipelago è in grado di dare a chiunque decide di visitarlo”.

"La promozione del territorio e delle sue realtà etnoantropologiche fa parte della nostra mission istituzionale”, dice il direttore dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi Salvatore Livreri Console. “I totem del percorso monumentale sono il primo tassello di un ampio progetto di informazione ed orientamento dei visitatori, per condurli alla scoperta alle bellezze del nostro arcipelago".

All’interno de “La via dei Florio” sono stati inseriti Palazzo Florio, i Pretti, il monumento dedicato a Ignazio Florio, in piazza Europa, la chiesa di Sant’Antonio, il Palazzotto, la Camparia, le vecchie ancore della Tonnara e l’ex Stabilimento. Luoghi ed edifici dotati ancora oggi di grande fascino, meta ogni giorno di centinaia di turisti che da oggi avranno uno strumento in più per conoscere e apprezzare la storia dei Florio e delle Egadi.