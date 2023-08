Inserita in Politica il 03/08/2023 da Patrizia Carcagno Worklimate: lo studio condotto a Trapani sul rischio del lavoro al caldo per i lavoratori che raccolgono i rifiuti Il 28 luglio, nella Sede di Formula Ambiente di Trapani, è stato presentato il progetto di valutazione del rischio climatico denominato “Worklimate” di Formula Ambiente S.p.A, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti per i comuni di Trapani e Marsala, è parte attiva.



Oggetto di valutazione del progetto i rilievi effettuati nelle giornate dal 25 al 27 di luglio a Trapani e Marsala, mediante l’utilizzo di apposite centraline per la misurazione della temperatura, umidità e velocità dell’aria, sono stati oggetto di valutazione.



“Le istituzioni e i cittadini devono essere sensibili verso la cura del lavoratore – dichiara Emanuele Barbara, assessore del comune di Trapani – tutti ci dobbiamo sforzare per comprendere come poter tutelare coloro che si occupano di un servizio fondamentale come quello della raccolta dei rifiuti”



L’assessore Giacomo Tumbarello del comune di Marsala ha notato invece come i dati abbiano confermato il primato a luglio come mese più caldo di sempre. “Questo ci impone un ragionamento da fare per tutelare chi lavora al sole e al caldo. L’iniziativa che oggi viene presentata è lodevole ma serve anche che le leggi supportino e tutelino i lavoratori e prevengano i rischi derivati dal cambiamento climatico” – ha dichiarato l’assessore.