Inserita in Cronaca il 03/08/2023 da Patrizia Carcagno Castellammare del Golfo: cittadini, temendo sia in atto un’aggressione, chiamano allarmati i carabinieri. Era solo un giovane che giocava ai videogiochi. I Carabinieri impegnati in servizio perlustrativo nell’arco delle ore notturne nel Comune di Castellamare del Golfo, sono intervenuti presso un’abitazione ove alcuni cittadini avevano segnalato una possibile aggressione in quanto richiamati da forti urla che provenivano da un appartamento.

I militari dell’Arma si sono così precipitati sul posto e hanno ispezionato l’appartamento segnalato. I Carabinieri hanno accertato che nessuna aggressione era in corso, ma le urla provenivano da un giovane che, intento a giocare ai videogiochi, si era così calato nella realtà virtuale da non rendersi conto che stava arrecando disturbo al vicinato.

Il giovane si è scusato di quanto accaduto con i vicini di casa che, nell’accettare le scuse, hanno ottenuto la promessa del ragazzo ad usure toni più moderati.