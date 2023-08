Inserita in Cronaca il 03/08/2023 da Patrizia Carcagno Pantelleria: evade dai domiciliari. Arrestato 39enne I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, per il reato di evasione, un uomo classe 1984 originario di Pantelleria.

Il 39enne, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per altra causa, veniva sorpreso di notte dai militari dell’Arma, mentre era fuori casa. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri l’uomo aveva deciso di trascorre qualche ora lontano da casa e aveva in tasca alcune dosi di cocaina.

A seguito dell’accertamento, con il coordinamento della Procura di Marsala, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di reato di evasione. L’autorità giudiziaria, vista la violazione riscontrata, disponeva la sospensione della misura della detenzione domiciliare con l’immediata applicazione della custodia in carcere. L’arrestato è stato quindi ristretto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.