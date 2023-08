Inserita in Cronaca il 31/07/2023 da Patrizia Carcagno Fulgatore: denunciato uomo per sversamento illegale di rifiuti speciali.

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - distaccamento Cites di Trapani, a seguito di una segnalazione dei colleghi della Stazione di Fulgatore, hanno denunciato un uomo classe 1966 per i reati di abbandono di rifiuti speciali.

I Carabinieri Forestali sono riusciti a risalire al presunto autore dell’illecito abbandono di materiale plastico e sfabbricidi, risultato titolare di una ditta individuale dedita proprio allo smaltimento di rifiuti.

L’imprenditore 57enne, originario di Alcamo, aveva ricevuto mandato dalla responsabile di una struttura di riabilitazione di Paceco di rimuovere e smaltire rifiuti speciali a seguito di alcuni lavori effettuati presso la predetta struttura. Per tale lavoro avrebbe intascato circa 2500€, ma invece di rispettare le norme vigenti per lo smaltimento, per incamerare più soldi ha gettato il materiale in una zona rurale, in località “Fittasi”, nella frazione di Fulgatore.