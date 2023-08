Inserita in Politica il 31/07/2023 da Patrizia Carcagno Mobilità garantita per chi ha difficoltà: 27 aziende sponsorizzano il pulmino concesso al Comune in comodato d’uso gratuito. Castellammare del Golfo, 29 luglio 2023– Consegnato al Comune il nuovo Fiat Ducato 9 posti, che sarà utilizzato per il trasporto di disabili, anziani e chi ha difficoltà di mobilità anche provvisorie.



Il Comune ha rinnovato con la società P.M.G. Italia, per altri due anni, il contratto per la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di un Fiat Ducato 9 posti utilizzato per il trasporto di disabili, anziani e chi ha difficoltà di mobilità anche provvisorie.



Grazie a 27 aziende che sostengono il progetto, anche quest’anno saranno garantiti gli spostamenti di chi ha difficoltà motorie con il pulmino attrezzato per il loro trasporto.



Dopo la benedizione del mezzo da parte di don Salvo Morghese, il taglio del nastro davanti il palazzo municipale con la consegna del Fiat Ducato all’amministrazione comunale: presente con il sindaco Giuseppe Fausto l’assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti e gli assessori Lorena Di Gregorio, Giovanni Todaro e Mariella Caleca, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, consiglieri comunali ed il vicesegretario comunale Simone Magaddino.



Nell’aula consiliare il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore Enza Ligotti, con Emilia De Vara, responsabile del progetto per P.M.G. Italia, azienda Benefit certificata B-corp, hanno consegnato gli attestati di ringraziamento ai titolari delle aziende che sponsorizzano il pulmino.



«Ringraziamo le aziende cittadine che aderendo al progetto di P.M.G Italia consentono di proseguire un importante servizio rivolto a chi ha difficoltà motorie e che ha già offerto oltre 4 mila servizi di accompagnamento-dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti-. Grazie alla solidarietà e collaborazione delle ditte castellammaresi il servizio sarà in attività per altri due anni. Concesso in comodato d’uso gratuito, il mezzo è destinato a studenti con difficoltà di movimento o agli spostamenti di cittadini che necessitano di cure e devono raggiungere strutture pubbliche o private e centri di riabilitazione, anziani ed anche chi ha difficoltà momentanee di movimento. Un servizio dunque importantissimo e chiunque ne abbia necessità può utilizzare il pulmino, facendo richiesta agli uffici Servizi Sociali di via Duchessa».





Le aziende sponsor sono:



