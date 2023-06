Inserita in Tempo libero il 26/06/2023 da Patrizia Carcagno Palermo/Festival “Balat-Art”: un weekend all’insegna delle poesie e cinema Doppio appuntamento ad Termini Imerese (Palermo) per il festival “Balāt-Art”-Il quartiere delle balate“, organizzato da Himerazione nel quartiere delle Rocchecelle (piccole rocche). La rassegna si ispira alla parola araba Balāt (lastra di pietra), riferimento alle rocce su cui sorge il quartiere. Il festival si svolgerà nelle location della chiesa di San Giacomo e nel Giardino della chiesa Maria Santissima Annunziata.



“Siamo felici, finalmente, di ripartire dopo qualche settimana di stop a causa del maltempo – dice Francesco Marramaldo, presidente dell’associazione – Dopo la grande apertura con l’intervista all’amico Pino Maniaci, mettiamo in scena il primo spettacolo della programmazione con orgoglio e grande attesa“



La manifestazione è patrocinata dal Comune di Termini Imerese ed è sponsorizzata, tra gli altri, da: Edison, Tekno Impianti, Francesco Marramaldo Fisioterapista, Cascino, Studio 88, Zit, Teknik srl. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la chiesa Maria Santissima Annunziata. Lo spettacolo “Grovigli e Macerie si terrà presso la chiesa di San Giacomo.



IL PROGRAMMA

Sabato 24 giugno “Grovigli e macerie” (doppio spettacolo: ore 20 e 21.30), con i testi e le letture di Davide Parlato, le musiche di Alessio Meschino, video di Alessandro Montemagno e coreografie di Simona Natale.

Domenica 25 giugno proiezione del film “Vite da sprecare” di Giovanni Calvaruso nel giardino della chiesa Maria Santissima Annunziata (alle ore 20.45).

Domenica 9 luglio “…E silenzio“, autobiografia di Luigi Pirandello con il testo e la regia di Mimmo Miná con Patrizia Graziano, Anna Amoroso e Salvatore Pirrello, mentre al pianoforte ci sarà Miryam Palmisano.

13, 14, 15 e 16 luglio lo spettacolo A-Mors (direzione artistica di Marika Veca e Daniele Vitale).

Sabato 22 luglio “Stand up comedy” con Chris Clun.

Domenica 23 luglio Himera talk show con Roberto Lipari (a cura di Alessandro Montemagno e Davide Parlato).

Dopo una breve pausa ad agosto, tre gli appuntamenti a settembre:



Sabato 2 settembre “Mediterranean pop orchestra” diretta dal maestro Giuseppe Preiti e l’estemporanea di pittura a cura di Gaia Cipolla, Elisabetta Cipolla, Dario Annolino e Duilio Laquidara.

Domenica 3 settembre Diversamenteme(dico), stand-up comedy a cura di Antonio Panzica.