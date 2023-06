Inserita in Cultura il 21/06/2023 da Patrizia Carcagno Giornata Internazionale del Rifugiato: in Sicilia un seminario sul lavoro psicologico con gli immigrati per favorire il benessere di comunità "Il lavoro psicologico con immigrati tra life skills e superamento delle discriminazioni razziali per il Benessere di Comunità" è un seminario realizzato con il patrocinio del Comune di Naro e della cooperativa sociale s.p.a ETS "La Grande Famiglia", in collaborazione con Confcooperative Sicilia e con il Dipartimento di Psicologia SPPEFF dell’Università degli studi di Palermo.

Un programma importante, che racchiude in sé diversi interventi e testimonianze, organizzato in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, che si celebra il 21 giugno, grazie alla collaborazione di diverse realtà virtuose in Sicilia.



L´evento si terra dalle ore 16:00 alle 18:30, sia in presenza sia on-line in diverse sedi: Naro (sede Auditorium Casa ContemplAttiva, in piazza padre Favara) Palermo (sede Confcooperative Sicilia Via Roma, n.457), Enna (sede Via delle Olimpiadi, n.155), Trapani e Mazara del Vallo (sede Piazzale Falcone e Borsellino, n.32).

Ad introdurre i lavori sarà Valentina Zarcaro, psicoterapeuta e presidente della cooperativa sociale “La Grande Famiglia”, a cui seguiranno i saluti istituzionali da parte dell’On. Maria Grazia Brandara, Sindaco di Naro; di Vincenzo Corbo, Sindaco di Canicattì, Comune capofila del Distretto Socio Sanitario 3; di Nuccia Albano, Assessore in Sicilia della famiglia, politiche sociali e lavoro; dell’On. Carmelo Pace, vicepresidente VI Commissione ARS-Salute, Servizi Sociali e Sanitari; di Cesare Arangio, Presidente Confcooperative - sede di Palermo; di Alessandro La Grassa, Presidente del Comitato Confcooperative - sede di Trapani; di Monsignor Giuseppe Cumbo Vicario, generale dell´Arcidiocesi di Agrigento



Il seminario sarà moderato dallo psicoterapeuta Alberto Giampino, docente a contratto e cultore della materia di Psicologia di Comunità presso il Dipartimento SPPEFF dell’Università degli studi di Palermo.



Interventi dalla sede di Palermo: Michela Bongiorno, Dirigente Responsabile Ufficio Immigrazione Assessorato famiglia; Danila Tacconi, Centro Penc; Prof. Vincenzo Provenzano, Fondazione Diabetologica Mediterranea.

Interventi dalle sedi di Confcooperative - Palermo e Trapani: Fondazione Diabetologica Mediterranea. Modera Cettina Mezzatesta, psicoterapeuta.



Interventi da Naro: Valentina Gueli Alletti, psicologa e Assessore Pubblica istruzione e Politiche giovanili; Gioacchino Volpe, direttore UOC - Coordinamento NPIA, ASP di Agrigento; Rosanna Rizzuto, psicoterapeuta de “La Grande Famiglia”; avv. Majorini del Foro di Agrigento, esperto di diritti umani, dei migranti e delle vittime di discriminazioni. Modera Valentina Zarcaro, psicoterapeuta.

Intervento da Enna: Pieremilio Vasta, coordinatore della Rete Civica Salute Sicilia; Tommaso Careri, psicologo del Polo Sociale Integrato per stranieri di Enna.



Interventi da Trapani e Mazara del Vallo: Maria De Vita, psicoterapeuta a contratto dell’ASP di Trapani; Karim Hannachi, coordinatore dell’Osservatorio Regionale Immigrazione. Modera Rita Chianese, psicoterapeuta e coordinatrice regionale della Federazione Italiana Psicologi.

Infine, le testimonianze di Rodrigue Gantchu, Camerunense/Siciliano, e di Totò Cuffaro, volontario “Aiutiamo il Burundi”.