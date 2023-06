Inserita in Tempo libero il 20/06/2023 da Patrizia Carcagno Bici, mare e corsa: ecco il triathlon per i cento anni dell’Aeronautica Militare Conclusa anche la terza edizione della gara di triathlon organizzata a Trapani dal 37° Stormo dell’Aeronautica Militare in collaborazione con l’ASD Triathlon Team di Trapani.



L’evento, organizzato dallo Stormo, si è inserito nella manifestazione che ha celebrato i cento anni dell’Aeronautica Militare. Si è iniziato alla presenza delle autorità politiche locali e delle delegazioni sportive, con l’apertura della zona di cambio per le fasi di preparazione e riscaldamento degli atleti.



Ha dato il via alla gara il Colonnello Daniele Donati, Comandante del 37° Stormo, che si è aperta con la frazione di nuoto nelle acque del Distaccamento Straordinario A.M. di Marausa. A seguire, gli atleti si sono sfidati nelle discipline di ciclismo e corsa, concludendo in modo spettacolare la gara su distanza “sprint” (750 m di nuoto, 21 km di ciclismo e 5 km di corsa).



La sfida, che ha visto la partecipazione di quasi duecento atleti appartenenti a diverse società sportive, è stata dominata dal MAGMA Team che ha ottenuto svariati premi con tempi degni di nota; di seguito i risultati degli assoluti maschili e femminili:



– 1° classificato Pavone Riccardo in 54’59;

– 2° classificato Schiavino Enrico in 55’49;

– 3° classificato Faro Samuele in 56’10.



– 1° classificata Ventura Cristina in 1h04’58;

– 2° classificata Pavone Matilde in 1h07’26;

– 3° classificata Prestigiacomo Maria Grazia in 1h07’42.



A conclusione della competizione, si è svolta presso il Distaccamento Straordinario A.M. del 37° Stormo, la cerimonia di conclusiva con i vincitori varie delle categorie del triathlon premiati dal Colonnello Donati, le autorità politiche presenti e Elena Avellone, delegata provinciale del CONI.



Il Colonnello Donati ha ringraziato gli atleti, il personale del Reparto e tutti coloro che si sono prodigati per l’ottima riuscita dell’evento, affermando: “Il 37° Stormo è pienamente lieto di aver contribuito alla realizzazione di questo evento sportivo, che ha permesso di far conoscere la bellezza del territorio che circonda l’aeroporto, ma anche chi siamo e cosa facciamo tutti i giorni a favore della collettività e della Nazione, dalla difesa dei nostri cieli alle attività di ricerca e soccorso e di antincendio boschivo”.



Il Comandante del 37° Stormo ha poi sottolineato come “l’Aeronautica Militare e lo sport condividono i valori della passione, lealtà e spirito di sacrificio”, ringraziando il Leo Vona, direttore della gara, per la collaborazione e il proficuo impegno nella realizzazione di una importante manifestazione, che si auspica possa ripetersi anche negli anni a venire.