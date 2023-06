Inserita in Tempo libero il 19/06/2023 da Patrizia Carcagno Fase conclusiva del progetto “Castelvetrano da scoprire” all’ I. C. Lombardo Radice Pappalardo Per il contributo fattivo svolto dagli alunni e docenti dell’I. C. Lombardo Radice Pappalardo all’interno del progetto “Castelvetrano da scoprire”, per iniziativa dell’Amministrazione una delle fasi conclusive del progetto si è svolta il 7 giugno presso l’Aula Magna del plesso Pappalardo.

Erano presenti oltre a Docenti e studenti della classi seconde della Scuola Secondaria che hanno commentato la loro esperienza, l’Assessore alla Cultura Dott.ssa Graziella Zizzo, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Patrick Cirrincione e del Vice presidente Dott. Ignazio Maltese, oltre a rappresentanti comunali del Settore Cultura Dott.ssa Maria Morici e della Biblioteca Rosanna Scaturro; erano altresì presenti la Dirigente Maria Rosa Barone ed il Prof. Giuseppe Salluzzo, docente della scuola e promotore all’interno della stessa di innumerevoli iniziative culturali di studio della storia e dell’arte cittadina a beneficio degli studenti, in questa occasione in veste di autore di una pubblicazione dal titolo “Carlo Aragona Tagliavia”.

Il progetto ha preso le mosse da un’idea dell’Amministrazione comunale di rilanciare la vita culturale della città e far conoscere ai giovani castelvetranesi il vastissimo e prezioso patrimonio monumentale ed artistico del territorio, oltre che di sottolineare l’importanza del Principe di Castelvetrano, Carlo Aragona Tagliavia, che ha lasciato un segno indelebile nella politica, nell´arte e nella cultura del suo tempo.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, anche da parte degli studenti che hanno molto apprezzato l’iniziativa, che li ha visti protagonisti in veste di ciceroni per i propri compagni, il prof. Giuseppe Salluzzo ha commentato l’affascinante figura del Principe di Castelvetrano, la sua vita, ma anche le ambizioni, le passioni e le sfide che ha dovuto affrontare; l´autore ha presentato inoltre una serie di aneddoti e episodi che rendono la lettura del testo ancora più coinvolgente, oltre ad una serie di fotografie, documenti e illustrazioni che hanno arricchito ulteriormente la narrazione.

Al termine la Dirigente ha reso noto che l’Istituto ha successivamente arricchito il progetto, trasformando i ciceroni in guide in lingua inglese per le scuole straniere che sono venute in visita a Castelvetrano, in qualità di ospiti in occasione delle mobilità previste dal Programma Erasmus+ ed inoltre ha completato i siti da “scoprire” con un progetto parallelo rivolto alle classi prime che hanno studiato, con esperti ed archeologi, il sito preistorico di Marcita e ne sono divenuti piccole guide a beneficio degli alunni più piccoli della Scuola Primaria.

L’idea dell’Amministrazione è stata quindi interpretata dalla scuola come un’ulteriore possibilità di vedere gli studenti come “compagni di viaggio” alla ricerca e riscoperta del patrimonio culturale ed artistico della città, ma anche per l’acquisizione del senso di appartenenza ad un territorio da amare, tutelare e far conoscere, perché solo chi è consapevole del proprio passato può diventare protagonista del suo presente, ma soprattutto del suo futuro.