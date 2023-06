Inserita in Tempo libero il 16/06/2023 da Patrizia Carcagno Concerti, danza e cabaret, il ricco programma della Fiera Campionaria Ar.Co.In 2023, dal 17 al 25 giugno a Trapani Dal 17 al 25 giugno 2023, presso l’autoparco comunale di Trapani, organizzata da Mediexpo, prenderà il via

la 29esima edizione della Fiera Campionaria Ar.Co.in di Trapani. Non solo esposizioni e presentazioni di varietà di categorie merceologiche ma anche un ricco programma con eventi di intrattenimento ogni sera.



Sabato 17 giugno alle ore 21:00 pre-show a cura della Danzart Academy; ore 22.00 Summer voice categoria Baby (vetrina canora per i talenti del territorio).



Domenica 18 giugno alle ore 21 Summer voice categoria Senior



Lunedì 19 giugno ore 21:00 Concerto allievi della Lizard Accademie musicali; ore 22:30 On stage (showcase per artisti e band emergenti)



Martedì 20 giugno ore 21:00 pre-show a cura della Asd Magic Dance ed Evasione Latina; ore 22:00 Spettacolo di illusionismo con Christian Carapezza



Mercoledì 21 giugno ore 21:00 pre-show a cura della Latin Dream Dance school; ore 21:30 Finale Summer voice categoria Baby e Senior



Giovedì 22 giugno ore 21:00 La Commare Tv Show (Concerto sigle Disney e serie tv); ore 21:30 spettacolo comico. Le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Presenta Salvo La Rosa



Venerdì 23 giugno ore 21:00 Tributo ai Maneskin; ore 22:00 Trikke e due (cabaret)



Sabato 24 giugno ore 21:00 Concerto in Fiera con il Direttore maestro Michele Gerardi



Domenica 25 giugno ore 21:00 Magica Listery Tour (concerto pop/rock Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani) con il Direttore maestro Stefano Olivato



“Si torna finalmente in gran stile – dice Massimiliano Mazzara di Mediexpo –. Tante aziende potranno promuovere e vendere i propri prodotti al grande pubblico e sviluppare una rete di clienti. La Fiera è il luogo ideale in cui gli artigiani locali ed esteri possono presentare i propri prodotti, raccontare la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità del proprio territorio. Per tornare a sorridere e vivere di leggerezza, abbiamo pensato ad eventi di intrattenimento divertenti. Ecco perché ogni sera vi saranno artisti con spettacoli diversi”.



La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24. L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20.

Dopo le ore 20 e sabato e domenica il costo biglietto sarà di € 2,50

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni, ridotto dai 6 agli 11 a € 1,00