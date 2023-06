Inserita in Tempo libero il 15/06/2023 da Patrizia Carcagno Passeggiata alle Saline. Alla scoperta dell’Aglio rosso di Nubia e del Sale Marino di Trapani. TRAPANI. Una passeggiata agro-naturalistica che unisce la natura alle eccellenze Slow Food del territorio di Trapani. Domenica 25 giugno, è in programma una passeggiata alle Saline di Trapani e Paceco, con esperienza e degustazione in fattoria e visita al Museo del Sale di Nubia. Raduno per i partecipanti alle ore 8 in Piazzale Giotto (Palermo e Sicilia Orientale) o per chi parte da Trapani e Sicilia Occidentale, alle ore 9.30 presso il Risto-Bar Life di via Garibaldi, a Nubia.







Sarà possibile fare una visita alla Fattoria Gallo (via Garibaldi) tra i produttori locali di aglio rosso, ascoltare storie e tradizioni locali, conoscere le curiosità, le tecniche agronomiche e di coltivazione dell’aglio rosso di Nubia. Inoltre, sarà possibile camminare attraverso i filari di vite e gli ortivi, raccogliere l´aglio e realizzare la sua particolare intrecciatura attraverso un´attività esperenziale a cura dell´azienda, che preparerà per l´occasione una piccola degustazione di prodotti locali.







Pranzo al sacco da consumare all’aperto e poi visita alle Saline Culcasi e al museo tematico del Sale a Nubia, dove sarà possibile conoscere le storie di vita e gli strumenti dei salinari di un tempo. Durante la passeggiata verranno raggiunti dei punti panoramici da cui si potranno ammirare le isole maggiori dell´arcipelago delle Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo, più l´isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone. Guidati da due guide Aigae, i partecipanti potranno ammirare e riconoscere le peculiarità naturalistiche del luogo, con osservazioni botaniche, geologiche e faunistiche.







Percorso di 7 km di difficoltà turistica, adatto anche a non esperti e a famiglie con bambini.







Quota di partecipazione adulti: € 25 (guida + servizi); gratuito per bambini under 5; Quota di partecipazione bambini fino a 13 anni: €15. Nella quota di partecipazione sono incluse: guida Aigae, Rc e Polizza infortuni per gli accompagnati, attività di interpretazione ambientale, degustazione di prodotti tipici, ingresso interno al museo del Sale e visita esterna alle Saline Culcasi. La quota non comprende il pranzo a sacco e il carburante.



Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere su WhatsApp ai numeri: +39 3475428622 (Marco - Palermo) e +39 3285538104 (Giulia - Palermo-Pantelleria). PER PRENOTARE COMPILARE IL FORM A QUESTO LINK ENTRO IL 24 GIUGNO: https://forms.gle/6XSvKoD7FF6oEJ7A8. Disponibilità fino a esaurimento posti.