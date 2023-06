Inserita in Politica il 13/06/2023 da Patrizia Carcagno Sicilia Carbon Free: seconda tappa regionale “I Cantieri della transizione ecologica”. Giovedì 15 giugno ore 16.30 visita all’impianto termodinamico di Partanna Giovedì prossimo, 15 giugno, si terrà a Partanna (Tp) la seconda tappa siciliana della campagna congressuale nazionale "I Cantieri della Transizione Ecologica".

La prima è stata a Catania, con la visita all´impianto 3Sun Gigafactory di Enel, la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa.



La seconda tappa si terrà all´impianto solare termodinamico di Partanna, Un campo solare di 83mila m2 (circa 10 campi da calcio) con ha una potenza installata di 4,26 MWe.

L’impianto è in grado di produrre energia elettrica per oltre 1.400 famiglie, circa il 30% della popolazione del territorio comunale, con utenze domestiche da 3 kW.