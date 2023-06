Inserita in Tempo libero il 13/06/2023 da Patrizia Carcagno Uguali ma diversi, a ritmo di musica. Marsala, 12 Giugno 2023 - Continua al V Circolo di Marsala il potenziamento delle attività didattiche, promosso dalla Dirigente scolastica dott.sa Vita D’Amico.



Si è infatti concluso con grande emozione di tutti i partecipanti, il Progetto Musicale “Uguali ma diversi”: a ritmo di musica.



Il progetto, che ha impegnato gli alunni per diverse settimane, si inquadra nella volontà della scuola di offrire agli studenti sempre maggiori opportunità di crescita.



Attraverso l’utilizzo del metodo Orff d’insegnamento della musica, che si basa sul fattore ritmico nella sua totalità (movimento, voce, musica strumentale), gli alunni sono stati condotti alla scoperta dei principali generi musicali.



I piccoli delle classi prime e seconde, guidati dal M° Rosanna Angileri e dall’insegnante tutor Simona Giacalone, si sono esibiti sul palco del V Circolo come una vera e propria piccola orchestrina eseguendo brani molto impegnativi di musica classica come la Carmen di Bizet, la Marcia di Radetzky e il Rondò alla Turca di Mozart, accompagnandoli con lo strumentario Orff.



Inoltre, hanno eseguito brani di musica rap, rock, pop e folk, attraverso il canto e la body percussion.



Un pomeriggio di allegria ed emozione per una scuola che promuove e potenzia sempre più l’innovazione metodologica e didattica.