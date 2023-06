Inserita in Cronaca il 12/06/2023 da Patrizia Carcagno Mazara del vallo: 7 denunciati e sei segnalati nel weekend Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per diversi reati, 7 persone e segnalate altre 6 alla Prefettura di Trapani per il possesso di modiche quantità di stupefacente.

A finire nella fitta rete di controlli messi in atto durante il weekend dai militari dell’Arma un pregiudicato 43enne identificato quale presunto autore di un furto ai danni di un’attività commerciale dove, dopo il danneggiamento della porta di ingresso, si impossessava del registratore di cassa, contenente la somma di 200 euro, successivamente rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario.

Altro soggetto denunciato è stato un pregiudicato mazarese classe ’87, in quanto sorpreso a detenere un coltello a serramanico e la refurtiva poco prima asportata da un’attività commerciale. I Carabinieri dopo averlo denunciato per furto e porto d’armi od oggetti atti ad offendere hanno riconsegnato quanto asportato al titolare dell’attività.

Un marocchino del ’98 invece è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento in quanto sarebbe stato sorpreso ad applicare della colla tipo Attack sul vano erogatore delle banconote dello sportello bancomat di un ufficio postale della città.

Nel medesimo contesto operativo sono stati eseguiti diversi posti di blocco sparsi per le vie del centro volti al controllo del rispetto delle norme del codice della strada. Durante queste attività è stato denunciato un mazarese di 26 anni per guida in stato di ebrezza alcolica in quanto trovato con un tasso superiore ai limiti consentiti, mentre altre tre persone sono state sorprese alla guida senza documento di guida in quanto mai conseguito con recidiva nel biennio. Uno di questi all’alt intimato dagli operanti non si fermava dandosi a precipitosa fuga terminato dopo pochi metri