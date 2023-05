Inserita in Cultura il 29/05/2023 da Patrizia Carcagno Si è tenuto venerdì 26 maggio a Marsala (TP) un convegno per presentare il progetto Giorno 26 maggio 2023 presso l’ Istituto tecnico, economico e tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala si è tenuto il convegno per presentare il progetto “Fuori dagli schemi”.

Presenti durante il convegno la dottoressa Antonia Messina (presidente FITA Sicilia), la dottoressa Alessandra Giannola (presidente dell’A.N.A.S. Nazionale), la dottoressa Loana Giacalone (dirigente scolastico dell’ITET “G. Garibaldi” di Marsala) e la dottoressa Lele Pugliese consigliere comunale del comune di Marsala.

“Fuori dagli schemi” sarà un progetto formativo, finanziato dall´Assessorato Famiglia nell´abito delle attività di interesse generale previste dall´art. 5 L. 117/2017,il cui scopo principale è quello di indurre i ragazzi-attori all’interpretazione di personaggi legati al mondo web e costruire il personaggio a tema cyber-bullismo. Attraverso le figure formatesi, i partecipanti si metteranno in gioco condividendo le loro esperienze personali e i loro pensieri, utilizzando l´esperienza teatrale come catalizzatore del confronto.

Il progetto sarà realizzato in ATS con la FITA Nazionale e FITA Sicilia e si svilupperà nelle nove province della Sicilia coinvolgendo le scuole di : Marsala, Agrigento, Messina, Palermo, Enna, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa.Si tratterà di un percorso teatrale innovativo che permetterà ai singoli partecipanti di mettersi in gioco e confrontarsi con modelli comunicativi non virtuosi su cui applicare il proprio estro e la propria creatività e con questa analisi ludica comprendere nel profondo i meccanismi più o meno lontani dalla propria personale indole.

Infine, il laboratorio porterà in scena lo spettacolo, sunto dell’esperienza fatta in precedenza in cui si sono alternati momenti di riflessione, confronto e dialogo, in cui i ragazzi interpreteranno i vari personaggi da loro ideati. Inoltre, il pubblico avrà un ruolo attivo durante le dinamiche in scena.

In conclusione, si ringraziano tutti coloro che hanno partecipano al convegno dando il loro contributo alla realizzazione di “Fuori dagli schemi”.