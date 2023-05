Inserita in Cronaca il 25/05/2023 da Patrizia Carcagno ALCAMO (TP): NON SI FERMA ALL’ALT, INSEGUITO E FERMATO AGGREDISCE I CARABINIERI E DANNEGGIA LE GAZZELLE. ARRESTATO I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, un pregiudicato alcamese classe ’91.

L’uomo, a bordo della propria autovettura, non si è fermato all’ALT intimato dai Carabinieri durante un posto di blocco dandosi alla fuga in direzione Alcamo Marina. I militari dell’Arma di Alcamo, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarlo, con l’ausilio dei colleghi di Castellammare del Golfo, dopo che autonomamente il 32enne impattava contro un palo della luce.

Dopo la perquisizione veicolare e personale, che ha portato anche al ritrovamento di una dose di hashish, sequestrata, il 32enne è andato in escandescenza ed avrebbe aggredito i militari operanti, colpendo altresì con calci e pugni i veicoli dell’Arma che riportavano vistosi danni alla carrozzeria. I Carabinieri hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del Taser per immobilizzarlo.

Terminati gli atti di rito, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.