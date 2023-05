Inserita in Cultura il 24/05/2023 da Patrizia Carcagno A MARSALA, IN PROIEZIONE IL DOCUFILM “ANTICA TRASVERSALE SICULA. IL CAMMINO DELLA DEA MADRE” Giunge finalmente a Marsala la proiezione del pluripremiato docufilm

“Antica Trasversale Sicula. Il cammino della dea madre”.

L’evento, organizzato dall´Associazione strutture turistiche di Marsala (AST) in collaborazione con

l´organizzazione no-profit Trasversale Sicula si terrà sabato 03 giugno 2023, a partire dalle ore 18:00 nei

locali del Resort Santa Maria, in contrada Birgi Vecchio, e vedrà la partecipazione attiva di diverse realtà

e personalità che hanno contribuito alla nascita e realizzazione del progetto.

Il documentario racconta, attraverso le testimonianze dei pellegrini in viaggio, uno dei cammini più

antichi e più lunghi della Sicilia. Un movie on the road opera del regista Francesco Bocchieri di “Ragusa di

Terra Iblea” in collaborazione con “Eternal Joy Movie”, realizzato grazie ad una campagna di

crowdfunding sostenuta da molti siciliani e altrettanti amanti dell’Isola e dei cammini.

Un tuffo nella storia, un viaggio nel tempo di 4 mila anni racchiusi in un emozionante pellicola di 1 ora e

mezza, realizzata lungo le regie trazzere, le antiche mulattiere e numerosi dimenticati sentieri che da

Mozia, antica colonia fenicia, ancora oggi si snocciolano verso l’entroterra fino a raggiungere Kamarina,

antica colonia greca. Ad accompagnare gli spettatori sarà Demetra, dea particolarmente venerata in

passato e oggi protettrice proprio dei viandanti del cammino della Trasversale sicula, protagonista del

docufilm.

L´AST ha recentemente scelto di aderire al poderoso progetto che ruota attorno alla Trasversale Sicula,

mettendo a disposizione su Marsala la propria rete di strutture per tutti i pellegrini-camminatori che da

qui intraprendano o terminino il sentiero.

Al fine di rafforzare tale accordo e contribuire attivamente alla creazione di una solida rete di sostegno

al comparto del turismo sostenibile, l´evento del 3 giugno 2023 rappresenta un’importante occasione di

promozione e divulgazione del cammino, per l´importante lavoro finora svolto e per le interessanti

prospettive da esso derivanti.

Un’occasione per parlare di turismo in maniera alternativa, dall´interno, alla presenza degli operatori del

settore e di quanti siano convinti della necessità di raccontare il nostro territorio da una diversa

prospettiva.

La serata, con ingresso gratuito è promossa dall’AST di Marsala e l’associazione Antica trasversale Sicula

e in collaborazione con L’UNPLI trapani e le relative Pro Loco, Ragusa Terra Iblea e Eternal Joy movie.

Sponsor della serata anche la cantina Alagna Vini di Marsala che durante la offrirà una degustazione

guidata.

IL CAMMINO

Il documentario racconta l’Antica Trasversale Sicula, il cammino storico riscoperto grazie allo studio e le ricerche

degli archeologi Biagio Pace e Giovanni Uggeri e riportato in auge da un gruppo di studiosi e appassionati, che fra

2016 e 2017 hanno ripercorso a piedi il tragitto dell’Antica Trasversale Sicula che oggi si snoda non soltanto tra siti di

inestimabile valore storico-culturale, alcuni dei quali poco noti ma anche tra paesi che hanno conservato la propria

identità e le proprie tradizioni tra religiosità e vanti enogastronomici.

Il cammino congiunge oggi 8 province, 57 comuni e comunità, 6 parchi archeologici, 47 siti di interesse storicoarcheologico-monumentale, 1 Parco, 7 riserve naturali, tantissimi musei, centri storici e insediamenti rurali

tradizionali.

IL DOCUFILM

Scritto diretto e prodotto da RAGUSA TERRA IBLEA nel 2019, il docufilm è stato realizzato del regista Francesco

Bocchieri in collaborazione con Eternal Joy Movie grazie ad una campagna di crowdfunding.

La pellicola disponibile in lingua italiana con sottotitoli in inglese o francese, ha già riscontrato successo in varie parti

del globo. A un anno dalla prima, è stato selezionato a 12 Festival Cinematografici Internazionali: Festival della

Comunicazione e del Cinema Archeologico – Licodia Eubea, ITA; Luleå International Film Festival – Svezia; Caorle

International Film Fest – Venezia, ITA; TAC The Archaeology Channel – Eugene, Oregon, Usa; International

Documentary Festival of Ierapetra – Ierapetra, Creta;Firenze ArchoFilm – Firenze, ITA; CIFA Concepcion

Indipendent Film Award – Concepcion, Cile; SIFF Serbest International Film Festival – Moldava; Festival del Cinema

RAM, Rovereto Archeologie, Memorie – Rovereto, ITA; TRAFF Travel Film Festival – Larnaca, Cipro; Travel Fest

Albania – Tirana, Albania; PSF Pompei Street Festival – Pompei, ITA; Il 24 settembre 2022 a Pompei in occasione

del Pompei Street Cinema Fest 2022 ha ricevuto la menzione speciale «Premio Internazionale Amedeo Maiuri». A

luglio 2022 ha vinto il primo premio nella categoria «History and Heritage» al Travel Fest Albania a Tirana e nel 2021,

alla sua prima selezione festivaliera, ha ritirato il premio «Archeoclub d’Italia» al Festival della Comunicazione e del

Cinema Archeologico di Licodia Eubea. Dal 22 al 27 maggio 2023 verrà inoltre proiettato presso il Museo Nazionale

di Belgrado alla 𝟐𝟑° 𝐑𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨.

Il docufilm, dopo l’importante selezione al festival del cinema archeologico in Oregon, negli Stati Uniti, è stato inserito

in una piattaforma online gestita dall´associazione americana Archeological Legacy Institute.Molte sono state anche

le proiezioni pubbliche organizzate in Sicilia, il documentario è stato ospite a Corleone, Aidone, Comiso, Parco

archeologico di Caucana in occasione del Donnafugata Film Festival, Marina di Ragusa, Mojo Alcantara,

Caltanissetta, Monterosso Almo e Melilli. Il docufilm per l’argomento tratatto è da quest’anno oggeto di studio del

college Nelson&Colne nel Lancashire, in Inghilterra.

Resta invariata la possibilità di richiedere gratuitamente l’opera per l’organizzazione di eventi

e proiezioni pubbliche in tutta la Sicilia! Per farlo basta inviare una mail all’indirizzo

filmtrasversale@gmail.com.

***

Per info sul cammino si può inviare una mail all’indirizzo trasversalesicula@gmail.com