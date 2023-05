Inserita in Cultura il 24/05/2023 da Patrizia Carcagno IL GELATO ARTIGIANALE VALE 2,7 MILIARDI DI EURO. E IL SICILIANO DON PEPPINU SBARCA A HOLLYWOOD Continua a crescere il mercato del gelato artigianale in Italia. Secondo i dati presentati all’ultima edizione del Sigep di Rimini, nel nostro paese nel 2022 sono stati raggiunti i 2.7 miliardi di euro di vendite, il 16% in più rispetto all’anno precedente, confermando anche la leadership mondiale italiana nel settore degli ingredienti e dei semilavorati, con 65 imprese coinvolte, export pari al 70% della produzione e un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro. In aumento del 5% anche il volume di materie prime vendute.



Il gelato artigianale può, dunque, essere considerato un vero e proprio fiore all’occhiello del made in Italy, ma lo stesso non può dirsi di quello industriale, che utilizza aromi chimici, coloranti e preparati liofilizzati.



“Il gelato come lo intendiamo noi in Italia nasce in Sicilia nel 1600, e ancora oggi nella nostra regione ha un peso importante, generando lavoro e ricchezza”, commenta Peppe Flamingo, mastro gelatiere di Don Peppinu e nipote dello storico fondatore di una delle gelaterie artigianali siciliane più amate d’Italia – Basta pensare che solo nel 2022 sono state vendute 1.650 tonnellate di pistacchi di Bronte, per non parlare di tutti i litri di latte e di panna, o delle mandorle o del cioccolato di Modica“.



Peppe Flamingo, classe 1983 e una laurea in giurisprudenza, non aveva mai pensato che sarebbe diventato un gelatiere. Eppure, alla fine il richiamo della terra e delle tradizioni hanno avuto la meglio, e alle aule dei Tribunali ha preferito i laboratori del gelato, offrendo ai suoi clienti un prodotto di alta gamma.



Don Peppinu è stata fondata nel 1960, in pieno boom economico. Negli anni, però, l’economia italiana ha subito (e continua a subire) momenti di grande sofferenza. E mentre in molti hanno deciso di abbattere i costi scegliendo preparati industriali, Don Peppinu ha continuato a credere che il gelato siciliano dovesse restare fedele alla tradizione, per raccontare a chi lo mangia la ricchezza delle terre e del bagaglio gastronomico italiano.



Le botteghe di Don Peppinu sono a Catania, in Via Etnea 20/22‎; Ortigia (Siracusa), in Corso Giacomo Matteotti 39; a Marzamemi, Via Marzamemi 61; a Marina di Ragusa; in Piazza Malta 11; a Ragusa, presso il Centro Commerciale Ibleo, in Viale delle Americhe; a Marina di Modica, in Corso Mediterraneo 11; a Marzapani, in Contrada Addolorata Mola 39. Il laboratorio si trova a Modica, in Contrada Addolorata Mola 39. Don Peppinu ora è anche oltreoceano, con una bottega ad Hollywood (Miami), 2033 Hollywood Boulevard.