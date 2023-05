Inserita in Tempo libero il 23/05/2023 da Patrizia Carcagno ANAS Sanità 118: si è svolta domenica 21 maggio la prima assemblea regionale di tutte le realtà associate Domenica scorsa si è tenuta a Lonigo, in provincia di Vicenza, la prima assemblea regionale delle realtà associate ad Anas Sanità 118 nel Veneto alla quale ha partecipato anche il responsabile nazionale sanità Flavio Ronzi.



Tra i punti principali del dibattito si è evidenziata la crescita costante della rete associativa sul territorio, connessa saldamente con l’importanza di fare Rete e la moltitudine dei servizi che la Rete stessa può offrire ai propri associati.



La discussione assembleare che ne è seguita è stata occasione per approfondire una ampia riflessione sui temi della sostenibilità delle tariffe, della rimborsabilità degli oneri sostenuti dal personale volontario e sull’esigenza di proiettarsi verso la realtà del soccorso con una prospettiva di crescita differente ed un dialogo più aperto con le Istituzioni dei territori.



Durante la riunione è stata anche presentata la nuova uniforme associativa e si è discusso dell’opportunità di creare una centrale di acquisti unica. Inoltre si è presa in esame la necessità di organizzare coordinamenti sul territorio a livello provinciale.



Si è provveduto quindi all’insediamento ufficiale del responsabile Anas Sanità 118 nella persona di Gianpietro Rondinella della Croce Berica di Lonigo. La provincia di Vicenza vede le associazioni in rete con Anas già protagoniste: a queste fanno capo una moltitudine di servizi.