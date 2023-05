Inserita in Cultura il 22/05/2023 da Patrizia Carcagno MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO I MINORI: LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “RI-TESSERE LEGAMI. LA RELAZIONE COME CURA” Hanno preso il via nelle scuole di Marsala e Mazara del Vallo le attività di sensibilizzazione del progetto “RI-TESSERE LEGAMI. La relazione come cura”, che ha come obiettivo quello di ridurre ogni forma di violenza sui minori.



Degli operatori esperti hanno potuto realizzare un lavoro di prevenzione primaria attraverso attività di informazione, educazione emotiva ed affettiva e al rispetto di sé e dell’altro in alcune classi dell’Istituto Comprensivo “La Grassa” di Mazara e negli istituti ITET "Garibaldi" e Stefano Pellegrino" di Marsala. Si tratta di azioni finalizzate a favorire cambiamenti attitudinali, comportamentali e una maggiore sensibilizzazione in merito al tema della violenza contro i bambini e gli adolescenti.



Il progetto, che prevede la costituzione di un Osservatorio Territoriale Interistituzionale su Abuso e Maltrattamento Minorile, ha inoltre attivato due “spazi-ascolto” a Marsala e Mazara del Vallo, per il sostegno alla genitorialità ed alle famiglie dei minori di vittime di violenza e minori abusanti.



Un’equipe multidisciplinare integrata composta da assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e avvocati offre un affiancamento al servizio sociale professionale nei due comuni. Si tratta di un’altra importante azione del progetto “RI-TESSERE LEGAMI. La relazione come cura”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri, e realizzato dalla Cooperativa Pega scs onlus (Ente Capofila). Partners: l’Associazione Archè Onlus il Comune di Marsala, il Comune di Mazara del Vallo, l’Osservatorio Dispersione Scolastica area Marsala-Petrosino, l’Associazione Metamorfosi – Centro antiviolenza, l’Associazione C.I.F. - Consultorio Familiare.







FB: Ri-tessere legami. La relazione come cura