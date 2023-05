Inserita in Cronaca il 18/05/2023 da Patrizia Carcagno MARSALA: CONTINUA A MOLESTARE L’EX MOGLIE NONOSTANTE IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO. ARRESTATO I Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato, in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento emessa dal GIP del locale Tribunale, un pregiudicato marsalese classe ’86 per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il 37enne, in atto sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, avrebbe diverse volte disatteso quanto imposto dal Giudice continuando a minacciare l’ex moglie. L’autorità Giudiziaria, dopo aver vagliato le risultanze dei Carabinieri che avevano documentato le reiterate violazioni, ha pertanto emesso l’odierno provvedimento restrittivo. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.