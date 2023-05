Inserita in Salute il 18/05/2023 da Patrizia Carcagno ALCAMO. MERCOLEDI’ 24 MAGGIO SI INAUGURA IL PRIMO CENTRO DI RIABILITAZIONE DEL C.S.R. INTITOLATO ALL’ING. FRANCESCO LO TROVATO. Si terrà mercoledì 24 maggio, alle 17, l’inaugurazione del nuovo centro di riabilitazione per persone con disabilità del C.S.R. di Alcamo. La nuova struttura sorge in Contrada Molinello – Strada provinciale 47 e sarà il primo dei 19 Centri del Consorzio Siciliano di Riabilitazione intitolato all’Ing. Francesco Lo Trovato, il Fondatore del Consorzio scomparso all’età di 87 anni il 29 aprile del 2020.

Sarà una cerimonia particolarmente sentita per i tantissimi Assistiti, per le famiglie che frequentano il C.S.R. e per gli operatori e non a caso la data scelta per il taglio del nastro è quella in cui il Fondatore del Consorzio avrebbe festeggiato il compleanno.

Una festa, dunque, per onorare uno degli ultimi traguardi dell’Ing. Lo Trovato, che negli ultimi anni della sua vita si spese moltissimo per riuscire a realizzare questo nuovo Centro di riabilitazione: una struttura moderna e accogliente, costruita dal C.S.R. per sostituire i vecchi locali – in affitto dal 2008 – del Convento dei Frati Minori. Il nuovo Centro di Contrada Molinello, attivo da poche settimane, ospita gli oltre cento Assistiti che frequentano il reparto ambulatoriale e quello semiresidenziale, effettuando le terapie riabilitative e moltissime attività di integrazione sociale, scolastica e lavorativa. Tra queste, primeggiano i laboratori d’arte, che coinvolgono i ragazzi e le ragazze del C.S.R. nella realizzazione di splendidi manufatti e bomboniere solidali.

Il nuovo Centro è stato realizzato su un terreno ampio circa 8000 metri quadri, si estende per mille metri quadrati ed è disposto su un unico piano. La struttura è stata realizzata con uno stile adeguato al contesto, simile ai caratteristici bagli, i caseggiati rurali tipici della zona. Gli ambienti, tutti ampi e luminosi, includono sei box per le terapie, una palestra, sei ambienti destinati a medici, psicologi, assistenti sociali, infermeria ed amministrazione, un locale culle per gli Assistiti più piccoli, un laboratorio, due aule per le attività di semiconvitto e un refettorio per il pranzo dei ragazzi.

Il Centro di Alcamo è una delle 19 strutture del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, che opera in convenzione con il sistema sanitario regionale: nella provincia di Trapani sono presenti cinque centri, ad Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi.

Al taglio del nastro presenzieranno, tra gli altri, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato, la coordinatrice dei centri C.S.R. della provincia di Trapani Milena Bonomo, il Presidente dell’AIAS nazionale, Salvatore Nicitra, Don Franco Finazzo, Vicario foraneo del IV Vicariato della Diocesi di Trapani che impartirà la benedizione, il direttore sanitario del Distretto di Alcamo dell’ASP di Trapani Giuseppe Valenti, il sindaco di Alcamo Domenico Surdi e l’Assessore ai Servizi sociali Gaspare Benenati.