Inserita in Cultura il 16/05/2023 da Patrizia Carcagno TEATRO SOLLIMA, MARSALA: STANDING OVATION PER LE MAGICHE NOTE DEL GIOVANISSIMO PIANISTA SPAGNOLO RAFAEL SOLER VILAPLANA Una cascata di emozioni per il concerto del giovanissimo (24 anni) Rafael Soler Vilaplana, penultimo appuntamento della prima parte della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia L. Van Beethoven al teatro Sollima di Marsala.



Grande affluenza di pubblico, letteralmente conquistato dal talento e dalla perfezione delle musiche eseguite che hanno toccato particolarmente le corde del cuore dei presenti. L’esecuzione del Notturno, Mazurca, Valzer e lo Scherzo n.3 di Chopin eseguite con grande perizia tecnica ed emotiva; così come la Fantasia Betica di De Falla, e La Valse di Ravel, che rappresentano due grandi capolavori sia per contenuti musicali, che per le grandi difficoltà tecniche esecutive, ha confermato definitivamente le capacità tecniche-espressive del giovane pianista spagnolo, avvalorate da una calorosa ovazione del pubblico, che dopo aver chiesto per ben due volte il bis, lo ha salutato con una standing ovation.



Tutto ciò rafforza sempre più l’impegno che l’Associazione estende ai giovani musicisti, nella consapevolezza di contribuire alla loro valorizzazione.



Il prossimo appuntamento in calendario domenica 21 maggio con il concerto “Il violino virtuoso” di Josè Manuel Alvares Losada (Spagna) accompagnato dal pianista Leonardo Pavia, concluderà la prima parte della XXIII Stagione Concertistica. La seconda parte avrà luogo da Ottobre a Dicembre con una rassegna di otto concerti.



Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.