Inserita in Cronaca il 16/05/2023 da Patrizia Carcagno MARSALA: FURTO DI BORSE E PROFUMI DA UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN PIENO CENTRO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno denunciato uno straniero con precedenti di polizia, classe ‘96 per il reato di furto.

I Carabinieri, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento dalla vittima, si portavano nella centralissima via Roma dove il denunciante, titolare di un’attività commerciale, riferiva che poco prima qualcuno si era introdotto nel proprio negozio, lasciato pochi minuti con la porta aperta incustodito, asportando materiale quali borse, collane e profumi.

Ricevuta la segnalazione, l’operatore della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Marsala, diramava le ricerche e diverse pattuglie circondavano la zona. Il presunto ladro cadeva così nella rete dei controlli dei militari dell’Arma che riuscivano a bloccarlo con ancora le borse in spalla e ulteriore refurtiva addosso.

Lo straniero, originario del Gambia di 26 anni, è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per furto aggravato, mentre il maltolto è stato riconsegnato al titolare del negozio.