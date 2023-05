Inserita in Cultura il 15/05/2023 da Patrizia Carcagno Sabato 20 maggio presso il Museo Artium, sede provinciale di ANAS Catania, si terranno due importanti eventi di arte visiva Si terrà Sabato 20 maggio 2023 a Santa Venerina presso le sale del Museo Artium, che ospita la sede provinciale di ANAS Catania, sito in via Umberto I n. 98, l’inaugurazione di un duplice evento, la “Mostra Internazionale di Arte Visiva” prima edizione e il “GranPremio nazionale di arte visiva LibertaSportArt” giunto alla seconda edizione. La manifestazione promossa dall’Associazione Artium APS, voluta e creata dal Direttore Artistico del Museo la dott,ssa Grazia Trovato coadiuvata del Presidente Provinciale di ANAS Catania Biagio Giovanni Alessandro Sciacca, avrà luogo alle ore 18.00.

Oltre agli artisti partecipanti provenienti da varie parti d’Italia, saranno presenti il Presidente del centro regionale sportivo Libertas Sicilia il prof. Giuseppe Mangano, due consiglieri regionali Libertas Il prof. Vincenzo Cipolla e il dott. Giuseppe Zago, il Critico d’arte prof. Raimondo Raimondi e il PR di Artium APS Nello Di Gregorio.